Schalke-Legende Ebbe Sand wird Sportdirektor in Kopenhagen

Neue Aufgabe für Ebbe Sand

Der ehemalige Schalke-Angreifer Ebbe Sand wird ab Januar 2019 neuer Sportdirektor bei Bröndby Kopenhagen. Das gab der dänische Erstligist nun offiziell bekannt.

Zuletzt arbeitete der 46-Jährige zehn Jahre lang als Techniktrainer bei der dänischen Nationalmannschaft.

"Ich habe in letzter Zeit viele Spiele live gesehen, und es fühlt sich an, als ob ich nach Hause komme", sagte Sand in einem Interview auf der Vereins-Homepage. "Das war ein Angebot, zu dem ich nicht nein sagen konnte."

Zwischen 1999 und 2006 lief Sand für die Königsblauen in der Fußball-Bundesliga auf. In insgesamt 279 Pflichtspielen schoss die S04-Legende 102 Tore für den Revierklub. Größte Erfolge waren dabei die DFB-Pokal-Siege in den Jahren 2001 und 2002. Zudem wurde der Däne in der Saison 2000/2001 Torschützenkönig der Bundesliga.

Bei Bröndby arbeitet Sand jetzt im Funktionärsbereich. Durch seine Vergangenheit beim zehnfachen dänischen Meister, für den der Stürmer vor seiner Schalker Zeit spielte, kennt der Ex-Knappe den Verein bestens.

Trainer der Kopenhagener ist ein alter Bekannter aus der Fußball-Bundesliga: Alexander Zorniger coachte einst den VfB Stuttgart und RB Leipzig.