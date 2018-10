Mega-Strafe für Kreisliga-Nasenbeißer

Der "Nasenbeißer" bekam für seine Aktion einte Rote Karte

Der Nasenbeißer aus der Essener Fußball-Kreisliga ist am Dienstagabend vom Kreissportgericht zu einer landesweiten Sperre von sieben Jahren verurteilt worden. Das bestätigte der Fußballverband Niederrhein auf "SID"-Anfrage.

Sofern der bisswütige Spieler eine Zahlung von 500 Euro an einen guten Zweck tätigt, werden die letzten beiden Jahre der Sperre zur Bewährung ausgesetzt.

Am 21. Oktober war es beim Duell zwischen dem SV Preußen Eiberg und der ESG 99/06 II (3:3) auf der Essener Sportanlage am Sachsenring zu dem hässlichen Vorfall gekommen. Ein Spieler der Gastgeber biss seinem Gegenspieler nach einem Zweikampf in der 69. Minute ein Stück von dessen Nase ab. Der Schiedsrichter zeigte die Rote Karte.

Der betroffene ESG-Spieler wurde noch am Sonntag in der Gesichtschirurgie des Essener Huyssenstift-Krankenhauses operiert. Bei der Verhandlung fehlte er und machte lediglich eine schriftliche Aussage. Der Täter zeigte in der Verhandlung Reue, gab jedoch an, dass er keine aktive Beißbewegung gemacht habe.