VfL Osnabrück vorerst ohne Taffertshofer

Ulrich Taffertshofer fällt mehere Wochen aus

Fußball-Drittligaspitzenreiter VfL Osnabrück muss vorübergehend auf Mittelfeldspieler Ulrich Taffertshofer verzichten.

Der 26-Jährige erlitt im Training am Dienstagvormittag einen Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel, das teilte der Klub am Mittwoch mit.

Taffertshofer,der bislang kein Spiel verpasste, fällt in jedem Fall für das wichtige Heimspiel am Montag gegen den drittplatzierten KFC Uerdingen (19:00 Uhr) und die darauffolgende Begegnung beim VfR Aalen am 10. November (14:00) aus.