Kehl adelt BVB-Ass Diallo: "Sehr erwachsen für sein Alter"

Fixpunkt in der BVB-Abwehr: Abdou Diallo

Als Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund den Transfer von Abwehrspieler Abdou Diallo unter Dach und Fach brachte, herrschte große Erleichterung.

Kein Wunder: Dem 28 Millionen Euro teuren Deal waren zähe Verhandlungen mit dem FSV Mainz 05 vorausgegangen. Bei den Rheinhessen hatte der Franzose ein starkes Debütjahr in der höchsten deutschen Spielklasse gefeiert, dennoch überraschte die Höhe der letztlich gezahlten Ablöse den einen oder anderen Beobachter. Wenige Monate später ist jegliche Skepsis verflogen.

Als moderner Innenverteidiger mit Stärken im Aufbauspiel hat sich Diallo im System von Trainer Lucien Favre unverzichtbar gemacht. Selbst ein Platzverweis nach Notbremse gegen 1899 Hoffenheim hat am Status des 22-Jährigen nichts verändert. 13 Pflichtspiel-Einsätze - alle von Beginn an - sprechen für die hohe Wertschätzung, die dem U21-Nationalspieler Frankreichs in Dortmund zuteilwird.

BVB-Legende Kehl: "Jetzt sieht man, was in ihm steckt"

Für Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspieler-Abteilung beim BVB, kommt die positive Entwicklung Diallos nicht von ungefähr. "Abdou ist sehr erwachsen für sein Alter", zitiert der "kicker" den Ex-Profi, der dem jungen Defensivmann ein "Riesenpotenzial" attestiert. Dessen "dynamisches Andribbeln in die freien Räume" sei ein wichtiger Faktor für das Dortmunder Angriffsspiel.

Die kleinen Wackler zu Saisonbeginn, als Diallo hin und wieder an Gegentoren beteiligt war, sind laut Kehl normal. "Diese Zeit braucht jeder. Jetzt sieht man, was in ihm steckt", so der langjährige Borussen-Kapitän.

Umso bitterer, dass der Youngster beim Pokalspiel gegen Union Berlin (3:2 n.V.) bereits nach 14 Minuten mit einer Adduktorenverletzung vom Platz musste. Wie lange er dem Tabellenführer fehlen wird, ist unklar.