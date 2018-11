Leon Bailey will Leverkusen im Winter offenbar verlassen

Hat in Leverkusen seinen Stammplatz verloren: Leon Bailey

Der letztjährige Shootingstar Leon Bailey erwägt offenbar wegen seines verlorenen Stammplatzes, den Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen bereits im Winter zu verlassen.

Man werde im Januar "schauen, was im besten Sinne des Spielers ist", zitierte "ESPN" eine Quelle "nahe des Spielers": "In diesem Fall und unter diesen Umstände könnte es sein, dass er nicht in Leverkusen bleibt. Leon ist 21 und auf dem Weg, einer der besten Spieler der Welt zu werden. Aber von der Bank aus kann er das nicht werden."

Der Jamaikaner befindet sich nach einer extrem starken Hinrunde der Vorsaison seit Monaten in einem Formtief. In dieser Saison hat der offensive Flügelspieler in 13 Einsätzen in allen Wettbewerben nur ein Tor erzielt.

In fünf der jüngsten sechs Spiele wurde er nur eingewechselt. Erst im August hatte Bailey seinen bis 2022 laufenden Vertrag vorzeitig um eine weitere Saison verlängert.