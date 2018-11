Dieter Burdenski verkauft Anteile an Polen-Klub

Hat seine Anteile an Korona Kielce verkauft: Dieter Burdenski

Werder Bremens Bundesliga-Rekordspieler Dieter Burdenski hat seine Anteile am polnischen Fußball-Erstligisten Korona Kielce verkauft.

Der Ekstraklasa-Klub bestätigte auf seiner Internetpräsenz, dass die Bremer Unternehmerfamilie Hundsdörfer die Mehrheit übernommen hat.

"Es stimmt. Meine Anteile sind verkauft. Es ist zu viel Aufwand geworden", sagte der 67-Jährige der "Bild": "Ich werde auch nicht jünger und muss an meine Familie denken."

Für die Anteile soll Burdenski, der auf 444 Erstliga-Einsätze für Werder kommt, im Jahr 2017 umgerechnet knapp 850.000 Euro bezahlt haben.

Die in Deutschland umstrittene 50+1-Regel, die es Unternehmen und Einzelpersonen verbietet, die Mehrheit in einem Verein zu übernehmen, gibt es in Polen nicht.