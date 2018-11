Wölfe-Coach Labbadia schwärmt vom BVB

Bruno Labbadia muss mit dem VfL Wolfsburg am Wochenende gegen den BVB ran

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg geht mit großem Respekt, aber auch mit Zuversicht in das Duell gegen Angstgegner Borussia Dortmund.

"Wir wissen, was auf uns zukommt, und ich glaube fest daran: Wir können es schaffen", sagte VfL-Trainer Bruno Labbadia vor dem Heimspiel gegen den Tabellenführer am Samstag (15:30 Uhr). Dafür müsse sein Team "in allen Bereichen sehr geschlossen auftreten".

Auf der Pressekonferenz am Donnerstag schwärmte Labbadia von den "sehr, sehr guten Einzelspielern" der Borussia. Dortmund sei "der Maßstab in der Liga" und mit den Bayern auf einer Stufe. "Ich habe mir ein Spiel von ihnen reingezogen, und es gibt schon Gründe, warum sie so weit vorne stehen", so der 52-Jährige.

Wolfsburg hat von den vergangenen sechs Spielen gegen den BVB fünf verloren und eines remis gespielt. Der letzte Sieg gelang im Finale des DFB-Pokals 2015 (3:1). "Wir sind extrem gefordert", sagte Labbadia, dessen Team zuletzt einen Aufwärtstrend zeigte und bei Fortuna Düsseldorf (3:0) und im Pokal bei Hannover 96 (2:0) gewann.

Fraglich ist bei den Wölfen noch der Einsatz von Offensivspieler Admir Mehmedi (Wadenprobleme).