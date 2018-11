Halloween-Gate: Rassismus-Vorwürfe gegen den FC Bayern

Rassismus-Vorwürfe gegen den FC Bayern (Bildquelle: Twitter)

Der FC Bayern München sieht sich einem Shitstorm auf Twitter ausgesetzt. Stein des Anstoßes: das vermeintlich rassistische Kostüm eines Profis des deutschen Fußball-Rekordmeister auf einer Halloween-Party.

Ein vom FC Bayern am Donnerstagnachmittag via Twitter geteiltes Foto zeigt mehrere Spieler in ihren Halloween-Outfits im Münchner Nachtklub "Enter the Dragon".

Routinier Rafinha ist augenscheinlich als arabischer Terrorist verkleidet. Neben einem typischen Gewand, einer traditionellen Kopfbedeckung sowie Sonnenbrille und angeklebtem Schnäuzer trägt er ein Päckchen mit der Aufschrift " Vorsicht". In dem Karton steckte eine Art Zündschnur - offensichtlich eine Bomben-Attrappe.

Sie fordern den FC Bayern sowie Rafinha zu einer offiziellen Entschuldigung auf. "Was eine Enttäuschung", schreibt ein User. "Wir nennen euch auch nicht alle Nazis, nur weil ihr deutsch seid", ein anderer. Ein dritter poltert: "Das ist nicht gut für arabische Fans. Das ist Rassismus."

Rafinhas Teamkollege Jérôme Boateng, der das Gruppenfoto zunächst ebenfalls über seine Social-Media-Kanäle verbreitet hatte, löschte es im Laufe des Tages wieder. Gegenüber "Bild" wollte der Verein keine Stellungnahme zu dem Eklat abgegeben.

Rafinha selbst postete auf Twitter zunächst ein Statement, löschte dieses kurze Zeit später aber ebenfalls wieder. Dort hieß es: "Halloween ist ein Gruselfest mit übertriebenen Kostümierungen, es lag nicht in meiner Absicht, irgendjemanden durch meine Verkleidung zu verärgern oder in seinen Gefühlen zu verletzen."

Vor vier Jahren hatte der englische Nationalspieler Chris Smalling mit einer Verkleidung als Selbstmord-Attentäter für Negativschlagzeilen gesorgt. Der Profi von Manchester United hatte sich im Nachhinein entschuldigt und seine Aktion als "unüberlegt und unsensibel" bezeichnet.