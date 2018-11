Wendt dank Klausel vor Verlängerung in Gladbach?

Seit 2011 bei Borussia Mönchengladbach: Oscar Wendt

222 Pflichtspiele hat der ehemalige schwedische Linksverteidiger Oscar Wendt in den vergangenen sieben Jahren für den Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach absolviert. Nach jetzigem Stand endet das Arbeitspapier des Fanlieblings im kommenden Sommer. Medienberichten zufolge müssen die Fohlen-Anhänger jedoch nicht beunruhigt sein.

Wie der "kicker" am Donnerstag meldet, beinhaltet der Vertrag des 33-Jährigen nämlich eine spezielle Klausel. Ab einer gewissen Anzahl an Spielen soll sich der Kontrakt demnach automatisch um ein Jahr verlängern. Angeblich soll Wendt die erforderlichen Einsätze schon in Kürze erreichen können.

Sportdirektor Max Eberl bestätigte den Bericht des Fachmagazins indirekt. "Der Vertrag von Oscar Wendt läuft nicht automatisch aus", erklärte der 45-Jährige auf "kicker"-Nachfrage.

Elf Pflichtspiel-Einsätze stehen bei Dauerbrenner Wendt in der laufenden Saison zu Buche. In der Liga verpasste der ehemalige Nationalspieler Schwedens bislang keine einzige Minute.