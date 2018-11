Kabinen-Ausraster: Kovac beklagt mangelnden Respekt

Niko Kovac beklagt mangelnden Respekt beim FC Bayern

Trainer Niko Kovac vom FC Bayern München hat Teile seiner Mannschaft nach dem glanzlosen 3:1-Sieg am Wochenende beim VfL Wolfsburg in der Kabine offenbar in deutlichen Worten kritisiert.

Laut "Bild" wandte sich der Kroate in seiner Ansprache insbesondere an die Ersatzspieler. Kovac habe aufgrund des nachlässigen Aufwärmprogramms einiger Profis, darunter Franck Ribéry und Jérôme Boateng, "mangelnden Respekt" beklagt.

Der Coach führte daraufhin neue, strengere Regeln für die Reservisten ein: Sie müssen sich nun ebenso wie die Startelf-Spieler bereits vor der Partie geschlossen warm machen. Zudem sollen alle Profis bei der Ankunft im Stadion sofort den Mannschaftsbus verlassen.

Ob Kovac die neue Linie konsequent durchzieht, ist jedoch fraglich. An das vor der Saison erlassene Handy-Verbot in allen Funktionsräumen an der Säbener Straße soll sich inzwischen kaum noch ein Bayern-Star halten.

In der Mannschaft gebe es zudem immer mehr Unverständnis, was die Aufstellungen des Trainers angeht, so der Bericht weiter.

Der FC Bayern hält sich zu dem Thema bedeckt. Eine "Bild"-Anfrage ließ der Verein unkommentiert.