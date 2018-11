Julian Draxler bei PSG vor Karriere-Meilenstein

Julian Draxler stand bei PSG zuletzt mehrfach in der Startelf

25 Jahre ist Julian Draxler erst alt. Dennoch kann der Fußball-Nationalspieler vom französischen Tabellenführer Paris Saint-Germain beeindruckende Karriere-Zahlen vorweisen. Am Freitag im Top-Spiel der Ligue 1 gegen Lille OSC könnte er einen weiteren Meilenstein erreichen.

Im Duell mit dem Tabellenzweiten winkt Draxler der insgesamt 300. Pflichtspieleinsatz seiner Laufbahn. Nachdem sich der Flügelstürmer zu Saisonbeginn unter Trainer Thomas Tuchel bei PSG eher mit einem Bankplatz begnügen musste, kommt er nun immer mehr in Fahrt.

In neuer Rolle als zentraler Mittelfeldspieler stand er in der Liga zuletzt zweimal in Folge in der Startelf, zweimal bejubelte er einen Treffer.

Insgesamt steuerte er in dieser Saison in Frankreichs höchster Spielklasse fünf Scorerpunkte (drei Treffer, zwei Assists) in neun Einsätzen bei. Gut vorstellbar also, dass Draxler auch gegen Lille das Vertrauen Tuchels bekommt.

Draxler selbst sieht sein oftmals kritisch beäugtes Engagement in Paris ohnehin sehr positiv. "Ich versuche, kontinuierlich mein Bestes zu geben und so häufig wie möglich in der Startelf zu stehen", sagte er zuletzt im Interview mit "t-online".

Julian Draxler kritisiert Berichterstattung über sein PSG-Gastspiel

Die Berichterstattung in der Heimat kritisierte der Rechtsfuß: "Wenn ich drei Spiele hintereinander in der Startelf stehe, vielleicht ein Tor schieße und wir gewinnen, wird das mitunter nicht so sehr aufgegriffen, wie wenn ich mal 90 Minuten auf der Bank sitze. Das beschäftigt mich schon etwas."

Auch andere Legionäre aus der deutschen Nationalmannschaft würden das Problem kennen, sagte Draxler.

So habe Marc-André ter Stegen nach seinem Wechsel zum FC Barcelona ähnliche Erfahrungen machen müssen. Mit Emre Can, im Sommer vom FC Liverpool zu Juventus gewechselt, habe er sich "neulich über dieses Phänomen unterhalten".

Sollte Draxler seinen aktuellen Trend bestätigen und weitere Startelf-Einsätze bei PSG sammeln, dürfte sich diese Diskussion bald allerdings von alleine in Luft auflösen.

Titelhamster Julian Draxler: Wichtige Trophäe fehlt noch

Unstrittig ist, dass Draxlers Titelsammlung sich sehen lassen kann: Mit der Nationalmannschaft gewann er 2014 die WM in Brasilien, 2017 führte er eine deutsche B-Auswahl als Kapitän zum Sieg beim Confederations Cup. Dort wurde er außerdem als Spieler des Turniers ausgezeichnet.

Weitere Trophäen sammelte der gebürtige Gladbecker mit seinem Ausbildungsverein Schalke 04. 2011 gewann er den DFB-Pokal, im selben Jahr den Supercup. Außerdem wurde ihm die Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester deutscher Nachwuchsspieler seines Jahrgangs verliehen.

Nach seinem Wechsel vom VfL Wolfsburg zu PSG im Januar 2017 folgte der Gewinn der französischen Meisterschaft sowie jeweils zwei Siege in Pokal, Ligapokal und Superpokal.

Ein internationaler Erfolg auf Klubebene fehlt Draxler allerdings noch. Das wäre dann der nächste große Meilenstein für den Titelhamster.

Gerrit Kleiböhmer