Rooney scheitert früh in MLS-Playoffs

Rooney scheitert mit Washington in den Play-offs

Englands Fußball-Star Wayne Rooney ist in den Playoffs der nordamerikanischen MLS mit seinem Klub Washington DC United früh gescheitert.

Rooney und Co. verloren in der 1. Runde gegen die Columbus Crew mit 2:3 im Elfmeterschießen, der frühere Weltklasse-Stürmer verschoss dabei den ersten Versuch seines Teams. Nach der Verlängerung hatte es 2:2 gestanden.

Damit ist Rooneys erste Saison in der MLS beendet. Der frühere Star von Manchester United war im Juli vom FC Everton nach Washington gewechselt und führte sein Team aus dem Tabellenkeller noch in die Playoffs. Mit Rooney gelangen zwölf Siege in 20 Begegnungen, der Angreifer traf insgesamt zwölf Mal.

Andere Superstars wie der ehemalige deutsche Nationalspieler Bastian Schweinsteiger von Chicago Fire und der Schwede Zlatan Ibrahimovic von Los Angeles Galaxy hatten die K.o.-Spiele mit ihren Teams verpasst.

Einem ehemaligen Spieler von Union Berlin erging es da besser: Damir Kreilach schoss Real Salt Lake City mit einem Doppelpack zum 3:2-Sieg gegen den Los Angeles FC. Insbesondere sein Treffer per Scherenvolley war unbedingt sehenswert.