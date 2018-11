Mainz verlängert mit U19-Nationalspieler Burkardt

Burkhardt (l.) verkängert seinen Vertrag bis 2022

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den Vertrag mit seinem Nachwuchsstürmer Jonathan Burkardt vorzeitig um zwei Jahre bis 2022 verlängert. Das teilten die Rheinhessen am Sonntag mit.

Der U19-Nationalspieler stammt aus der Mainzer Jugend, in der laufenden Saison absolviert er seine ersten Bundesliga-Einsätze (bisher 4 Spiele/0 Tore).

✍ #Mainz05 bindet eines seiner Top-Talente langfristig: Jonathan Burkardt hat seinen ursprünglich bis zum Jahr 2020 datierten Vertrag frühzeitig um zwei Jahre bis 2022 verlängert. 💪 pic.twitter.com/tfRrNVTIJu — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 2. November 2018

"Jonathan Burkardt hat seine Chance genutzt und bereits gezeigt, dass er Duftmarken in der Bundesliga setzen kann. Das spricht ganz klar für sein großes Talent, sein Engagement und seinen Willen, sich auf das höchste Niveau zu entwickeln", zeigte sich Sportvorstand Rouven Schröder auf der Vereinsseite erfreut.

Der 18-Jährige selbst zeigte sich von den rasanten Entwicklungen der letzten Wochen derweil erstaunt. "Die letzten Monate sind in Lichtgeschwindigkeit an mir vorbeigezogen, in absolut positiver Hinsicht. Ich habe die Vorbereitung mit den Profis absolvieren und meine ersten Bundesliga-Einsätze erleben dürfen. Die Vertragsverlängerung rundet mein erstes kleines Kapitel im Profifußball perfekt ab und zeigt, dass beide Seiten mit der Entwicklung sehr glücklich sind."