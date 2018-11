Hummels nimmt Bayern-Kollege Rafinha in Schutz

Mats Hummels hat seinen Teamkollegen beim FC Bayern, Rafinha, verteidigt

Außenverteidiger Rafinha vom Fußball-Bundesligisten FC Bayern hat mit einem Kostüm auf einer Halloween-Party für Negativ-Schlagzeilen gesorgt. Sein Münchner Kollege Mats Hummels hat den Brasilianer daraufhin verteidigt.

Der Bayern-Verteidiger meldete sich über die Sozialen Netzwerke zu Wort. "An dieser Stelle möchte ich eine Lanze brechen für Rafinha, der mit seiner Verkleidung zu 100 % niemanden beleidigen wollte", schrieb Mats Hummels unter einen Instagram-Post.

Hummels war zusammen mit Rafinha und anderen Bayern-Spielern am Donnerstag im Münchner Nachtklub "Enter the Dragon" zugegen. Ein vom FC Bayern am Donnerstagnachmittag über Twitter geteiltes Bild zeigte Rafinha, der augenscheinlich als arabischer Terrorist verkleidet war.

Der 33-Jährige trug dabei ein Päckchen mit der Aufschrift "Vorsicht". In dem Karton steckte eine Art Zündschnur - offensichtlich eine Bomben-Attrappe.

Kurz darauf reagierten zahlreiche User im Netz empört auf die Verkleidung des Brasilianers und forderten eine Entschuldigung. Daraufhin verschwand das Bild aus den offiziellen Kanälen der Münchner.

Rafinha meldete sich am Donnerstag zu Wort und erklärte: "Halloween ist ein Gruselfest mit übertriebenen Kostümierungen, es lag nicht in meiner Absicht, irgendjemanden durch meine Verkleidung zu verärgern oder in seinen Gefühlen zu verletzen." Von offizieller Seite des FC Bayern wurde der Vorfall bisher nicht kommentiert.