Gegen Ex-Klub BVB: Ginczek will "Härte" zeigen

Mit dem VfL Wolfsburg trifft Daniel Ginczek am Samstag in der Fußball-Bundesliga auf Borussia Dortmund (15:30 Uhr). Gegen seinen ehemaligen Klub will der Stürmer Gas geben und wichtige drei Punkte einfahren. Einfach ist das Spiel gegen den BVB für den 27-Jährigen aber nicht.

Immerhin ist der Stürmer unweit von Dortmund aufgewachsen. "Die halbe Schule war früher gefühlt Dortmund-Fan. Ich bin als Dortmund-Fan aufgewachsen, hatte sogar BVB-Bettwäsche", erklärte Ginczek im Interview mit "Bild". Ginczek stoß selbst als Jugendlicher 2007 zum BVB, spielte in der U17, U19 sowie in der zweiten Mannschaft der Schwarz-Gelben.

In der Meistersaison 2010/11 stand der Mittelstürmer im Kader der Profis, eine Partie bestritt er indes nie. "Ich haue jetzt nicht raus, dass ich Meister geworden bin. Natürlich war ich Teil des Teams, habe fast alle Einheiten mit trainiert, war ab und zu im Kader. War eine schöne Zeit."

Ginczek über Klopp: Hätte mir eine Minute schenken können

Ginczek war damals unter Jürgen Klopp jedoch körperlich "nicht so weit" und erkannte: "Ich muss zugeben, er hat Recht gehabt. Eine Minute hätte er mir aber schon schenken können."

Nun trifft der Angreifer mit seinem aktuellen Klub VfL Wolfsburg auf den Tabellenführer der Bundesliga. Ginczek gibt die Marschroute für das Heimspiel gegen den BVB vor: "Du brauchst in jedem Spiel eine gewisse Härte und Kampf. Über Zweikämpfe werden Spiele entschieden. Wenn du keinen Zweikampf gewinnst, kannst du nicht an den Ball kommen."

Mit den Wölfen hat der zweifache Torschütze derweil eine konkrete Zielsetzung: "Wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt." Mit einem Sieg gegen den Ex-Klub könnten die Niedersachsen vorübergehend von Platz zwölf auf sieben vorrücken.