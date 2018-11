Mama Lasogga verteidigt Gehalt von Pierre-Michel

Pierre-Michel Lasogga ist angeblich der teuerste Spieler der 2. Bundesliga

Kerstin Lasogga, Mutter und Managerin von HSV-Stürmer Pierre-Michel Lasogga, hat das satte Gehalt ihres Sohnes verteidigt. Mit knapp 3,4 Millionen Euro Gehalt gilt der Angreifer nämlich als der teuerste Profi der 2. Fußball-Bundesliga.

"Wir haben damals in der 1. Liga einen Vertrag abgeschlossen. Verträge sind dafür da, um eingehalten zu werden. Der HSV wollte ihn unbedingt. Wir haben niemanden gezwungen", erklärte Kerstin Lasogga der "Bild". Diskussionen über die Höhe des Gehalts verstehe sie deshalb nicht. "Kein Mensch würde einfach so auf Geld verzichten, wenn es ihm zusteht. Und eines ist klar: Pierre würde mit dem HSV auch lieber in der 1. Liga spielen."

Aufgrund des Abstiegs der Hamburger im Sommer wurde spekuliert, ob sich die Rothosen den Stürmer überhaupt noch leisten können. Nach vier Jahren in der Hansestadt war der 27-Jährige zuvor an Leeds United verliehen worden, kehrte im Sommer aber zurück an die Elbe. Dort läuft sein Kontrakt noch bis zum Sommer 2019.

"Pierre hängt am HSV und an den Fans. Ihn hat es damals sehr verletzt, dass plötzlich nicht mehr auf ihn gesetzt wurde. Das verstehe ich bis heute nicht", so Kerstin Lasogga weiter. "Jetzt will er den HSV wieder hochballern. Ich bin froh, dass er dafür jetzt anscheinend das nötige Vertrauen bekommt. Er muss in seinen Rhythmus kommen, dann macht er 20 Buden diese Saison."

In der laufenden Spielzeit hat ihr Sohn wettbewerbsübergreifend bereits neun Tore in zwölf Spielen erzielt, zuletzt einen Doppelpack im DFB-Pokal gegen Wehen Wiesbaden.