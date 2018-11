Ajax legt neue Ablöse für Bayern-Flirt fest

Matthijs de Ligt (li.) könnte ein teurer Spaß werden

Obwohl Ajax-Juwel Matthijs de Ligt gerade einmal 19 Jahre alt ist, könnte der hochtalentierte Innenverteidiger schon bald zu den teuersten Spielern der Welt gehören. Nachdem zahlreiche Klubs ihr Interesse am Niederländer bekundet haben, hat Ajax Amsterdam den Preis für den niederländischen Nationalspieler nach oben korrigiert.

Da sich zuletzt immer mehr Vereine nach einer möglichen Verpflichtung von Matthijs de Ligt erkundigt haben, hat Ajax Amsterdam nun offenbar Nägel mit Köpfen gemacht und den Preis für den Innenverteidiger noch einmal mächtig angehoben.

So sollen die Niederländer statt der bisher geforderten 50 Millionen Euro Ablöse mittlerweile auf 60 Millionen Euro bestehen. Dies berichtet die spanische Zeitung "Mundo Deportivo". Der Vertrag von de Ligt in Amsterdam läuft noch bis zum Juni 2021.

Verkauf im Winter ausgeschlossen

Selbst wenn ein Klub bereit ist, die aufgerufenen 60 Millionen Euro zu zahlen, müsste er bis zum Sommer 2019 warten, um den Abwehrspieler unter Vertrag zu nehmen. Ein Transfer im kommenden Winter ist laut Ajax-Sportchef Marc Overmars ausgeschlossen: "Die Wahrscheinlichkeit, dass er im Januar wechseln wird, liegt bei null Prozent."

Zu den Interessenten soll das "Who is Who" des europäischen Fußballs gehören. So wurden in der Vergangenheit neben dem FC Bayern auch der FC Barcelona, Juventus Turin und Manchester City als mögliche Abnehmer genannt.