Bayern-Coach Kovac: "Kimmich wird eine Alternative sein"

Niko Kovac und Joshua Kimmich wollen gegen Freiburg Punkte sammeln

Fußball-Bundesligist Bayern München ist seit vier Spielen ungeschlagen. Dennoch mehren sich aufgrund der Spielweise des Meisters auch immer wieder kritische Stimmen. Trainer Niko Kovac blickt dem Heimspiel gegen den SC Freiburg aber dennoch optimistisch entgegen und hat gleichzeitig seinen Spielstil verteidigt.

Zuletzt wurde vor allem die große Rotation beim FC Bayern kritisiert. Diese gehört unter Trainer Kovac jedoch dazu. "Wenn einer gut spielt, hat er auch die Berechtigung bei den nächsten Spielen dabei zu sein. Ich stelle keinen auf, weil ich ihn zufriedenstellen möchte", machte der 47-Jährige auf der Pressekonferenz deutlich.

Vor dem Spiel gegen die Elf von Trainer Christian Streich am Samstag wird der FC Bayern erneut eine andere Startformation wählen müssen. Grund dafür ist der Ausfall von Mittelfeldspieler Thiago (Außenbandriss im Sprunggelenk), für den Kovac ein Extra-Lob übrig hatte.

"Thiago hat bis heute eine außergewöhnlich gute Saison gespielt, hat auch eine Führungsrolle übernommen. Er spürt das Vertrauen von mir. Ich bin der Meinung, dass er ein Spieler ist, der sich weiterentwickeln kann", schwärmte der Kroate: "Schade, dass jetzt eine Unterbrechung in Kraft getreten ist."

"Kimmich wird für die Zukunft eine Alternative sein"

Als Ersatzkandidat im Mittelfeld gilt derweil Nationalspieler Joshua Kimmich. "Wir haben nicht mehr allzu viele Mittelfeldspieler. Kimmich wird für die Zukunft eine Alternative sein."

Neben Fragen zur sportlichen Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Freiburg musste Niko Kovac außerdem auf die Vorwürfe gegen Abwehrspieler Rafinha Stellung beziehen. Der Brasilianer sorgte am Mittwochabend mit einer umstrittenen Verkleidung für Negativ-Schlagzeilen.

Dennoch wollte Kovac das Thema nicht allzu hoch hängen: "Das Privatleben meiner Spieler möchte ich nicht kontrollieren. Dass die Jungs sich zusammengetan haben, zeigt, dass der Geist dieser Mannschaft lebt. Ich selbst feier kein Halloween. Ich war nicht auf der Feier."

Alle Aussagen von Niko Kovac zum Nachlesen:

Kovac über die Halloween-Feier seiner Spieler ...

"Das Privatleben meiner Spieler möchte ich nicht kontrollieren. Dass die Jungs sich zusammengetan haben, zeigt, dass der Geist dieser Mannschaft lebt. Ich selbst feier kein Halloween. Ich war nicht auf der Feier."

Kovac über den verletzten Thiago ...

"Thiago hat bis heute eine außergewöhnlich gute Saison gespielt, hat auch eine Führungsrolle übernommen. Er spürt das Vertrauen von mir. Ich bin der Meinung, dass er ein Spieler ist, der sich weiterentwickeln kann. Es freut mich für ihn, dass er so gut performt hat. Schade, dass jetzt eine Unterbrechung in Kraft getreten ist. Er wird stärker zurückkehren. Wir haben nicht mehr allzu viele Mittelfeldspieler. Kimmich wird für die Zukunft eine Alternative sein."

Kovac über sein Selbstvertrauen ...

"Ich bin ein absolut positiver Mensch. Ich freue mich auf die Arbeit!"

Kovac über die fußballerische Entwicklung ...

"Vor fünf Jahren war alles anders. Man kann nicht sagen, was vor fünf Jahren funktioniert hat, wird jetzt auch funktionieren. Das würde ja bedeuten, dass eine Ära nie zu Ende geht. Die anderen Mannschaften haben sich auch entwickelt. Wir haben große Qualität, die anderen Mannschaften haben sich aber auch entwickelt."

Kovac über das Spiel über Außen ...

"Den FC Bayern hat über Jahre stark gemacht, den Gegner über die Außen in Bewegung zu bekommen und so in der Mitte fragiler, orientierungsloser zu machen. Das gelingt uns im Moment nicht so. Wir werden es wieder versuchen und wieder versuchen und wieder versuchen."

"Es ist schon so, dass wir solche Situationen suchen. Ich gebe Ihnen ein gutes Beispiel: Wir haben die Außen im Pokalendspiel gedoppelt und getrippelt."

Kovac über seine Rotation ...

"Wenn einer gut spielt, hat er auch die Berechtigung bei den nächsten Spielen dabei zu sein. Ich stelle keinen auf, weil ich ihn zufriedenstellen möchte."

Kovac über Kritik an seinem Spielstil ...

"Durch die Mitte ist es allgemein schwierig. In der Mitte machen alle zu. Viele Mannschaften suchen das Heil über die Außen, weil das Außenspiel die Chancen bringt durchzukommen. Wir haben den Spielstil in den ersten Spielen gehabt, da sah es leichter aus. Jetzt wirkt es etwas schwerer. Wir brauchen einfach nur mal zwei Tore mehr. Dann wird aus dem schweren Spielstil wieder ein leichter."

"Wir müssen differenzieren: Ich finde, wir fangen immer ordentlich an. Dass wir nicht 90 Minuten gut spielen, da gebe ich Ihnen Recht. Geschmäcker sind verschieden, der eine interpretiert so, der andere anders."

Kovac über Mittelfeldspieler Renato Sanches ...

"Er hat sich sehr gut entwickelt. Er ist auf einem guten Weg, ist richtig gut integriert und fühlt sich wohl. Das ist die Grundvoraussetzung für ein gutes Spiel. Ich hoffe, dass die Entwicklung weiterhin stetig nach oben geht."

Der Coach weiter über @renatosanches35: "Er hat sich sehr gut entwickelt. Er ist gut integriert und fühlt sich wohl. Das ist Voraussetzung für junge Spieler. Wir werden noch viel Freude mit ihm haben." 👍#FCBayern #MiaSanMia #FCBSCF pic.twitter.com/dgEWbyuuN2 — FC Bayern München (@FCBayern) 2. November 2018

Kovac über Tabellenführer BVB ...

"Man versucht als Trainer schon den nächsten Schritt zu gehen. Wir müssen zusehen, dass wir das morgige Spiele erfolgreich sind."

Kovac über mögliche Siege in Heimspielen ...

"Das ist wünschenswert. Aber auf der anderen Seite steht ein Gegner. Für uns war es erstmal wichtig, wieder Siege einzufahren. Was uns im Moment fehlt, ist die Realisierung der Torchancen. Wenn wir die Chancen alle machen würden, dann würden wir nicht darüber reden, warum wir die Spiele nur 2:1 gewinnen. Die Freiburger spielen eine gute Saison. Christian Streich macht das schon seit Jahren weltklasse."

Kovac über die Drucksituation beim FC Bayern ...

"Man denkt immer, das sind alles Maschinen. Aber das sind alles Menschen. Ich weiß nicht, was dem einen oder anderen dann durch den Kopf geht. Unsicherheiten können auch da passieren. Das ist menschlich. Das sollten wir immer im Kopf haben."