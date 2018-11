Angeschlagener Club will Pokal-Schwung mitnehmen

Mikael Ishak (r.) leidet an einer Knieblessur

Fußball-Bundesligist 1. FC Nürnberg muss nach wie vor auf Torjäger Mikael Ishak verzichten. Der schwedische Nationalspieler fehlt auch am Samstag (15:30 Uhr) im bayerischen Derby beim FC Augsburg wegen einer Knieblessur.

Die Personallage sei "unverändert", sagte Club-Trainer Michael Köllner am Freitag. Auch Eduard Löwen (Knieverletzung) und Enrico Valentini (Sehnenriss im Oberschenkel) aus.

Die Franken mussten am Mittwoch im Pokal bei Drittligist Hansa Rostock (4:2 i.E.) 120 Minuten ran. Das habe natürlich "Kraft gekostet, aber wenn man weiterkommt, gibt das auch Schwung", sagte Köllner und deutete Wechsel an: "Wir haben einen guten Kader, deshalb ist es möglich, dass es die eine oder andere Änderung gibt."

Auswärts hat der Aufsteiger in der Liga in vier Spielen erst einen Punkt geholt (1:1 in Bremen), zuletzt aber in Dortmund (0:7) und Leipzig (0:6) zwei herbe Klatschen kassiert. Dennoch gab sich Köllner zuversichtlich.

"Wir haben auswärts schon gute Spiele gemacht. In Augsburg hat der Club in der Vergangenheit oft gut ausgesehen. Das stimuliert uns natürlich", sagte er.