Funkel erwägt Startelf-Änderungen im Derby

Düsseldorf muss vorerst auf Marcel Sobottka verzichten

Bundesliga-Schlusslicht Fortuna Düsseldorf muss auch im Derby bei Borussia Mönchengladbach am Sonntag (15:30 Uhr) noch ohne Mittelfeld-Organisator Marcel Sobottka auskommen.

Für den 24-Jährigen komme ein Einsatz zu früh, erklärte Trainer Friedhelm Funkel am Freitag. Wieder im Kader steht dagegen Offensivspieler Kenan Karaman nach auskuriertem Muskelfaserriss.

"Wir bereiten uns intensiv auf das Derby vor und haben auch das Spiel der Gladbacher im Pokal gesehen. Ich werde mich mit dem Trainerteam beraten, ob und was wir im Vergleich zum Ulm-Spiel vielleicht verändern", kündigte Funkel an.

Die Fortuna will den Schwung des souveränen Pokalsieges beim viertklassigen SSV Ulm (5:1) mit in die Liga nehmen, in der es für den Aufsteiger sehr schlecht läuft. Ihre letzten fünf Spiele haben die Düsseldorfer allesamt verloren (2:17 Tore).