Selbstbewusster FCA peilt dritten Sieg der Woche an

Manuel Baum fordert den nächsten Sieg seiner Augsburger

Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss am Samstag (15:30 Uhr) im bayerischen Derby gegen den 1. FC Nürnberg auf Jan Morávek verzichten.

Der Mittelfeldspieler habe sich am Mittwoch beim 3:2 n.V. des FCA im Pokal gegen den FSV Mainz 05 "am Muskel verletzt, er fällt definitiv aus. Auch Dong-Won Ji ist noch nicht einsatzbereit", sagte Augsburgs Trainer Manuel Baum am Freitag. Die restlichen Akteure seines Kaders seien aber "fit und haben die 120 Minuten gut verkraftet".

"Das ganz große Ziel" des FCA sei es, ergänzte Baum, "diese Woche mit drei Siegen zu beenden. Da arbeiten wir dran. Wir spielen zuhause, haben Selbstbewusstsein und wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen."

Neben dem Erfolg in der zweiten Pokalrunde hatten die bayerischen Schwaben am vergangenen Wochenende ein 2:1 in Hannover erreicht.

Der Augsburger Trainer machte außerdem deutlich, "nie zufrieden" zu sein: "Wir haben in dieser Saison bisher neun ordentliche Spiele gemacht, das wollen wir morgen bestätigen."