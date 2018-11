Sammer nimmt VfB auseinander: "Momentan unterirdisch"

Matthias Sammer lässt kein gutes Haar am VfB Stuttgart

Matthias Sammer hat sich in deutlichen Worten zur schwierigen Situation beim kriselnden Bundesliga-Schlusslicht VfB Stuttgart geäußert.

"Die Stuttgarter erscheinen momentan unterirdisch. Wenn man sieht, wie sie aktuell Fußball spielen, ist das Körperliche glaube ich nicht da. Die Details wie die Handschrift vom System, egal ob von Korkut oder Weinzierl, sehen auch nicht gut aus", sagte der "Eurosport"-Experte, der selbst als Spieler und Trainer beim VfB tätig war.

Sammer ergänzte: "Wenn man physisch nicht in der Lage ist, mitzuhalten, dann kannst du auch die Achse in die Tonne kloppen. Die momentane Ausstrahlung und Verfassung sind nicht das, was nach Power und Kraft aussieht. Wo soll das Selbstvertrauen momentan sein?"

Den neuen VfB-Trainer Markus Weinzierl will Sammer noch nicht abschreiben. "Ich bin der Meinung, das man einen Trainer über einen längeren Zeitraum bewerten sollte. Der psychologische Effekt ist ja auch nur ein kurzfristiger. In der Bewertung sollten wir auf Dauer die Qualitäten analysieren, wie Trainer spielen lassen und was sie der Mannschaft für ein Gesicht geben. Die Auftaktgegner waren für Weinzierl sehr unglücklich."

Weinzierl hatte das Amt vom glücklosen Tayfun Korkut übernommen. In den ersten beiden Partien unter der Regie des ehemaligen Schalke-Coaches setzte es gegen Borussia Dortmund und 1899 Hoffenheim jeweils eine 0:4-Klatsche.