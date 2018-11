Chaos nach Istanbul-Derby - Gala verspielt Sieg

Zwischen Galatasaray und Fenerbahce kam es zu wilden Jagdszenen nach Abpfiff

Schalkes Champions-League-Gegner Galatasaray hat im Istanbuler Stadtderby gegen Fenerbahce den möglichen Sieg in nur sechs Minuten verspielt. Das Ergebnis rückte nach Spielende aber in den Hintergrund.

Nur wenige Sekunden nach dem Abpfiff gingen mehrere Akteure beider Lager aufeinander los und lieferten sich wilde Jagdszenen. Dutzende Spieler und Funktionäre standen sich auf dem Rasen gegenüber und sorgten für eine bisweilen unübersichtliche und chaotische Szenerie.

Der Unparteiische war redlich bemüht, irgendwie den Überblick zu behalten und zeigte drei Akteuren die Rote Karte: Die Spieler Jailson und Saldado (Fenerbahce) sowie N'Diaye (Galatasaray) wurden wegen Tätlichkeiten mit Rot bedacht - ihnen droht eine längere Sperre.

>> Die Aufstellungen beim Istanbul-Derby Galatasaray gegen Fenerbahce

Auch auf den Tribünen kochte die ohnehin angespannte Derbystimmung über: Mehrere Löwen-Anhänger lieferten sich Prügelszenen mit der Polizei.

Fenerbahce steckt weiter unten drin

Sportlich hatte das Highlight-Spiel der Süperlig ebenfalls einiges zu bieten. Beim 2:2 (1:0) der Lokalrivalen lag Gala durch Tore des Niederländers Ryan Donk (31. Minute) und des Norwegers Martin Linnes (49.) schon 2:0 vorn, doch Fener erkämpfte sich durch Mathieu Valbuena (66./Foulelfmeter) und Jailson (72.) zumindest einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf.

Während Galatasaray vier Tage vor dem Gruppen-Rückspiel in der Königsklasse in Gelsenkirchen mit nunmehr 20 Punkten die Tabellenführung in der Süper Lig verpasste, bleibt Fenerbahce (15./10 Punkte) trotz des Remis in akuter Abstiegsgefahr.