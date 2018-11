Huub Stevens unterzieht sich geheimer Herz-OP

Huub Stevens ist "Jahrhundert-Trainer" des FC Schalke 04

Der frühere Bundesliga-Coach Huub Stevens hat sich offenbar einer Herz-Operation unterzogen.

Nach "Bild"-Informationen fand der Eingriff beim "Jahrhundert-Trainer" des FC Schalke 04, der im deutschen Oberhaus auch Hertha BSC, den 1. FC Köln, den Hamburger SV sowie den VfB Stuttgart und 1899 Hoffenheim betreute, am Mittwoch in Eindhoven statt.

Die OP sei ohne Komplikationen verlaufen, Stevens habe das Krankenhaus am Abend bereits wieder verlassen können, heißt es in dem Bericht. Der 64 Jahre alte Niederländer hatte an Herzrhythmus-Störungen gelitten.

Das Bundesliga-Spiel von Schalke gegen Hannover am Samstag (15:30 Uhr) werde Stevens wie gewohnt in der Arena verfolgen. Der "Knurrer von Kerkrade" sitzt seit dem vergangenen Sommer im Aufsichtsrat der Königsblauen.