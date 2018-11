Olic verteidigt Kovac: "Ein überragender Trainer"

Ivica Olic spricht über Trainer Niko Kovac vom FC Bayern

Ivica Olic hat Trainer Niko Kovac vom deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München gegen die aufkommende Kritik verteidigt.

"Niko ist ein überragender Mensch und ein überragender Trainer", sagte der frühere Bayern-Profi gegenüber "Sport1". "Wir haben mehr als zehn Jahre zusammen in der Nationalmannschaft gespielt. Er war schon ein Trainer auf dem Platz. Er hat immer alles gesehen und versucht, zu korrigieren."

Ohnehin sieht Olic Kovac und Co. nach der zwischenzeitlichen Schwächeperiode wieder auf Kurs. "Durch die vier Siege in Folge hat er die Krise überwunden. Es kann passieren, dass man nach Jahren, in denen alles positiv war, in eine kleine Krise kommt. Dann muss man eben kämpfen, um wieder zurückzukommen."

Thomas Müller und Jérôme Boateng traut Olic trotz ihrer schwachen Leistungen zuletzt noch Großes zu. "Ich kenne beide noch aus meiner Zeit und beide sind absolute Profis, die hart arbeiten. Sie werden zurückkommen", prophezeite der 238-fache Bundesligaspieler.

Im Titelrennen gegen Borussia Dortmund sieht Olic den FC Bayern im Vorteil. Die größte Schwäche der Dortmunder? "Man konnte in einigen Spielen sehen, dass sie relativ viele Tore kassieren. Es ist nicht immer einfach, dann zurückzukommen. Das könnte vielleicht in Zukunft ein Problem sein", sagte Olic.

Der 39-Jährige erwartet dennoch ein enges Duell zwischen BVB und Bayern um die Meisterschaft. "Aber am Ende wird Niko den Titel gewinnen", so Olic.