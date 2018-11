Guardiola erklärt Sancho-Wechsel zum BVB

Jadon Sancho wechselte 2017 von Manchester City zum BVB

Im Sommer 2017 kehrte Supertalent Jadon Sancho dem englischen Fußball-Meister Manchester City den Rücken und wechselte zu Borussia Dortmund. Den Sky Blues seien damals die Hände gebunden gewesen, so Teammanager Pep Guardiola.

"Im Fall Jadon Sancho muss ich ganz klar sagen: Wir wollten ihn halten, aber er wollte nicht bleiben. Was können wird da tun? Nichts", sagte Guardiola am Freitag.

Der frühere Trainer des FC Bayern erklärte weiter: "Also wünschen wir ihm viel Glück und alles Gute. Es ist unser Business: Wir kaufen Spieler. Wir versuchen, uns gut um sie zu kümmern. Wir wollen ihnen die bestmögliche Ausbildung mit den besten Voraussetzungen bieten. Dafür tun wir alles."

Sancho war 2015 von seinem Heimatverein FC Watford nach Manchester gewechselt. Ein echte Perspektive im Profi-Team unter Guardiola sah der heute 18-Jährige nicht. Der BVB schlug zu - aus heutiger Sicht für einen Schnäppchenpreis von acht Millionen Euro.

Sancho gilt als einer der begabtesten Spieler Europas in seiner Altersklasse. In der laufenden Saison war er in 14 Pflichtspielen an 13 Treffern direkt beteiligt. Zudem gab er unlängst sein Debüt im englischen Nationalteam.