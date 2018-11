FC Bayern droht "Spiegel" mit Anwälten

Karl-Heinz Rummenigge hat sich nochmals zu Gerüchten um den FC Bayern geäußert

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern München hat sich erneut in deutlichen Worten zum jüngsten Medienbericht geäußert, wonach der deutsche Fußball-Rekordmeister über einen Austritt aus Bundesliga und Champions League nachdenke.

Der Klubboss der Münchner bekannte sich eindeutig zu den beiden Wettbewerben.

"Wir stehen total zur Mitgliedschaft in der Bundesliga und analog zur UEFA, die die anderen Wettbewerbe organisiert. Das wurde vom FC Bayern nie in Frage gestellt", so Rummenigge gegenüber "Sky". "Fakt ist, dass kein europäischer Klub sich dem Thema Super League jemals genähert hat. Es ist normal, dass man sich damit juristisch auseinandersetzt. Ich sehe daran überhaupt keinen Skandal. Wenn so eine Anfrage kommt, ist es meine Aufgabe, diese zu prüfen und am Ende intern darüber zu diskutieren. Nicht mehr und nicht weniger ist passiert."

Zuvor hatte es in einem Enthüllungsartikel des "Spiegel" geheißen, dass die Planungen für eine unabhängige europäische Eliteliga bereits weit fortgeschritten seien. Die neue Liga könnte schon ab der Saison 2021/2022 den Spielbetrieb aufnehmen.

Rummenigge erklärte, dass der FC Bayern der Bundesliga und auch der Champions League in jedem Fall bis mindestens 2024 erhalten bleibe.

Auch BVB-Boss Watzke dementiert Gerüchte

Über die Berichterstattung sei er "irritiert". Womöglich drohen dem "Spiegel" auch Konsequenzen vonseiten des FC Bayern. "Wir werden das in den nächsten Tagen mit unseren Anwälten prüfen. Ich kann nur sagen, dass vieles an Halb- und Unwahrheiten verkauft worden ist, was nicht der Faktenlage entspricht. Der ganze Artikel hat einen etwas boulevardesken Stil", sagte Rummenigge.

Der 63-Jährige bestritt zudem jeden Kontakt zu den Klubverantwortlichen Sergio Pérez von Real Madrid beziehungsweise Andrea Agnelli von Juventus Turin in dieser Sache. Beide sollen zusammen mit dem FC Bayern an der Gründung der Superliga arbeiten.

Auch Borussia Dortmund soll in den Planungen der Top-Klubs eine Rolle spielen. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke erteilte diesen Gerüchten jedoch eine Absage: "Ich habe deutlich gesagt, dass Borussia Dortmund für keinen Wettbewerb dieses Planeten die Bundesliga verlassen würde. Die Bundesliga ist mittlerweile deutsches Kulturgut. Wir fühlen uns in der Bundesliga pudelwohl und freuen uns, wenn die restlichen Bundesligavereine das auch so sehen."