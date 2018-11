Rummenigge: "Stehen total zur Bundesliga"

Karl-Heinz Rummenigge hat sich nochmals zu Gerüchten um den FC Bayern geäußert

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern München hat sich erneut in deutlichen Worten zum jüngsten Medienbericht geäußert, wonach der deutsche Fußball-Rekordmeister über einen Austritt aus Bundesliga und Champions League nachdenke.

Der Klubboss der Münchner bekannte sich eindeutig zu den beiden Wettbewerben.

"Wir stehen total zur Mitgliedschaft in der Bundesliga und analog zur UEFA, die die anderen Wettbewerbe organisiert. Das wurde vom FC Bayern nie in Frage gestellt", so Rummenigge gegenüber "Sky".

Zuvor hatte es in einem Enthüllungsartikel des "Spiegel" geheißen, dass die Planungen für eine unabhängige europäische Eliteliga bereits weit fortgeschritten seien. Die neue Liga könnte schon ab der Saison 2021/2022 den Spielbetrieb aufnehmen.

Rummenigge erklärte, dass der FC Bayern der Bundesliga und auch der Champions League in jedem Fall bis mindestens 2024 erhalten bleibe.

Der 63-Jährige bestritt zudem jeden Kontakt zu den Klubverantwortlichen Sergio Pérez von Real Madrid beziehungsweise Andrea Agnelli von Juventus Turin in dieser Sache.

Beide sollen zusammen mit dem FC Bayern an der Gründung der Superliga arbeiten.