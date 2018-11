Reus beschert Favre neuen BVB-Vereinsrekord

BVB gewinnt mit etwas Mühe beim VfL Wolfsburg

Borussia Dortmund hat seine Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga mit etwas Mühe untermauert.

Kapitän Marco Reus und Co. bescherten ihrem Trainer Lucien Favre mit einem 1:0 (1:0)-Sieg beim VfL Wolfsburg am 10. Spieltag zudem einen Vereinsrekord. Noch kein Trainer der Westfalen hatte es zuvor geschafft, in den ersten 15 Pflichtspielen einer Saison ohne Niederlage zu bleiben.

Das Selbstvertrauen vor dem schwierigen Königsklassen-Auftritt bei Atlético Madrid ist nach einer nicht spektakulären, aber effizienten Vorstellung in Wolfsburg groß.

Dort sorgte Nationalspieler Reus vor 30.000 Zuschauern in der ausverkauften Arena für die Führung mit der ersten Torchance nach Kopfballvorlage von Thomas Delaney (27.).

Der VfL musste damit nach zuletzt zwei Pflichtspielerfolgen wieder eine Niederlage hinnehmen. In der Flexibilität in der Offensive, der Präzision im Passspiel und vor allem in puncto Durchschlagskraft waren die Niedersachsen dem Topteam unterlegen.

Favre ändert BVB-Startelf auf neun Positionen

Drei Tage nach dem hart erarbeiteten 3:2-Pokalsieg nach Verlängerung gegen Union Berlin veränderte Favre seine Startformation auf gleich neun Positionen und setzte trotz der anstehenden Partie bei Atletico am Dienstag auf seine Topstars.

Im Sturmzentrum begann der zuletzt angeschlagene Paco Alcácer, der in der Anfangsphase aber kaum in Erscheinung trat.

Wolfsburg, nach einem 2:0-Sieg in Hannover auch im Achtelfinale des DFB-Pokals vertreten, musste zunächst einen Schreck verdauen. Innenverteidiger John Anthony Brooks traf fast ins eigene Netz (3.).

Doch dann kämpften sich die Wölfe in die Partie. Ansatzweise gefährlich für die BVB-Defensive wurde es erstmals nach einem Dribbling von Josip Brekalo, doch Roman Bürki im Dortmunder Tor musste letztlich nicht eingreifen (22.).

BVB in der zweiten Halbzeit zu passiv, VfL Wolfsburg hat seine Chancen

Die Führung spielte der Borussia mit ihren flinken Angreifern in die Karten. Die Shootingstars Jacob Bruun Larsen und Jadon Sancho entzogen sich wie Reus immer wieder geschickt dem Zugriff der gegnerischen Defensive und stellten Wolfsburg nun vor größere Probleme.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte Alcacer nach starkem Reus-Antritt das 2:0 auf dem Fuß, doch der VfL konnte die Situation mit vereinten Kräften noch bereinigen (45.).

Nach dem Wechsel agierte die Borussia phasenweise zu passiv und Wolfsburg wurde bei Standards gefährlich.

Nach einer Ecke köpfte Brooks im Strafraum die Hand von Dan-Axel Zagadou an, doch ein Pfiff von Schiedsrichter Daniel Siebert blieb aus (54.), kurze Zeit später versuchte es Maximilian Arnold aus der Distanz (58.).

Der BVB kontrollierte die Partie weiterhin. Wenn die leichtfüßige Offensive der Gäste das Tempo anzog, lag immer wieder der zweite Treffer in der Luft. Ihre Konter spielten die Dortmunde jedoch nicht konzentriert zu Ende. So blieb Wolfsburg bis zum Schluss im Spiel.