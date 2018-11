Erstes Spiel nach Lopetegui: Real feiert glücklichen Sieg

Gareth Bale und Real Madrid konnten drei Punkte in der Liga einfahren

Der kriselnde spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid ist mit viel Glück in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Die Königlichen besiegten mit Nationalspieler Toni Kroos in der Startelf nach zuletzt drei Niederlagen in der Liga in Folge Real Valladolid mit 2:0 (0:0) und hat nun 17 Punkte auf dem Konto.

Für Interimstrainer Santiago Solari war es nach dem Pokalsieg beim Drittligisten UD Melilla (4:0) der zweite Erfolg. Ein Eigentor von Kiko (83.) brachte die Gastgeber in Führung, Sergio Ramos sorgte mit einem verwandelten Foulelfmeter (88.) für die Entscheidung.

Zuletzt war Real in der Liga fünfmal in Serie ohne Sieg geblieben. Valladolid traf beim Stand von 0:0 zweimal die Latte.