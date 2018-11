Gladbach-Coach Hecking: Macht Spaß, dem BVB zuzusehen

Dieter Hecking trainiert Borussia Mönchengladbach

Dieter Hecking, Trainer von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach, hat über die Lage bei der Fohlenelf gesprochen, die sich in der Verfolgergruppe von Spitzenreiter Borussia Dortmund befindet. Der 54-Jährige ist äußerst angetan vom Spiel des schwarz-gelben Ligakonkurrenten.

"Sie haben zwar gerade auch das nötige Spielglück. Aber auch mir als Trainer einer anderen Mannschaft macht es Spaß, ihnen beim Fußballspielen zuzusehen", sagte Hecking gegenüber "Bild am Sonntag" über den BVB. Auch der FC Bayern, mit vier Punkten Rückstand nur auf Platz zwei der Tabelle, hat es dem Gladbach-Coach angetan.

"Was die Bayern auszeichnet: Sie holen sich jetzt auch die Arbeitssiege. Die ersten Spiele waren herausragend, aber auch nach der Delle holen sie jetzt die Punkte", erklärte Hecking und fügte mit Blick auf sein eigenes Team an: "Unser Ziel muss es sein, bei unseren Ergebnissen die zeitlichen Abstände zwischen dem ein oder anderen Aussetzer zu vergrößern."

Seinen Verein sieht der 54-Jährige in den nächsten fünf Jahren "schon aus der Tradition" heraus immer in der oberen Tabellenhälfte. Das müsse der Anspruch sein. Allerdings warnte der 54-Jährige: "Es bringt aber nichts, Bayern und Dortmund hinterherzuhecheln."

Gladbach setzt weiter auf den "fußballerischen Ansatz"

Stattdessen müssten die Verantwortlichen am Niederrhein weiter einen Weg gehen, der auf "guten Personalentscheidungen und guten Investitionen in die Infrastruktur" beruhe. "Dann kann es zwar auch mal Platz acht oder neun sein. Aber auch mal Champions League", so Hecking.

Für die Fohlenelf geht es am Sonntag im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf allerdings vorerst um Wiedergutmachung nach der Pokal-Pleite gegen Bayer Leverkusen. "0:5 darf es natürlich niemals ausgehen", blickte der Coach auf das Spiel unter der Woche zurück und fügte an: "Aber wir werden weiter den fußballerischen Ansatz suchen – so wie in der erfolgreichen Phase vor diesen zwei Spielen!"