BVB und FC Bayern behaupten: Super League nicht mit uns!

Hans-Joachim Watzke bezog Stellung zur Thematik Super League

Bayern München und Borussia Dortmund bestreiten, sich an einer angeblichen europäischen Superliga beteiligen zu wollen. Die Bundesliga-Konkurrenz schwankt Gelassenheit und Spott.

Es sieht so aus, als sei der ganze Wirbel um eine europäische Superliga ein Sturm im Wasserglas - zumindest vorerst. Die möglichen Teilnehmer Bayern München und Borussia Dortmund bestritten am Wochenende vehement, dabei mitmachen zu wollen - vor allem widersprachen sie dem Eindruck, sie wollten dafür die Bundesliga verlassen. Von einer Absichtserklärung, die sie angeblich im November unterschreiben würden, wissen sie nach eigenen Angaben nichts.

"Wir stehen total zu unserer Mitgliedschaft in der Bundesliga und analog auch zu den UEFA-Wettbewerben", beteuerte Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge bei "Sky" und fügte an: "Das haben wir nie infrage gestellt." BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke betonte: "Ich habe deutlich gesagt, dass Borussia Dortmund für keinen Wettbewerb dieses Planeten die Bundesliga verlassen würde. Wir fühlen uns in der Bundesliga pudelwohl."

Aus den Football-Leaks-Dokumenten, die der Spiegel erhalten und mit dem NDR sowie dem Recherche-Netzwerk EIC geteilt hat, geht angeblich hervor, dass Pläne für eine "European Super League" auf dem Tisch liegen. 16 europäische Top-Klubs sollen demnach noch in diesem Monat eine Absichtserklärung für die Gründung einer exklusiven Superliga unterzeichnen. Start wäre demnach 2021. Der FC Bayern würde dann angeblich zu den elf Fixstartern gehören, der BVB käme als "Gast" dazu.

Erste Gedankenspiele aus dem Jahr 2016

Unbestritten ist, dass derartige Pläne vor einigen Jahren diskutiert wurden. Im Januar 2016 etwa sagte Rummenigge bei einer Veranstaltung der Mailänder Universität Bocconi: "Ich schließe es nicht aus, dass man in Zukunft eine europäische Liga gründet." Es bestehe der Bedarf, "das Fußballsystem an die neuen Herausforderungen der Globalisierung anzupassen". Diese Superliga könne unter dem Dach der UEFA "oder auch privat" organisiert werden.

Die Drohungen dienten den europäischen Großklubs aber wohl in erster Linie als Druckmittel, um bei der damals führungslosen UEFA eine Reform der Champions League zu erzwingen. So sieht es unter anderem Georg Pangl, Generalsekretär der Vereinigung Europäischer Fußball-Ligen. Das "Bedrohungsszenario" habe dazu gedient, "um eben noch mehr Geld und Vorteile für die großen Klubs herauszuschlagen", sagte er der "ARD". Tatsächlich fließt in der Champions League über einen neuen Verteilungsschlüssel seit dieser Saison noch mehr Geld an die Top-Klubs.

Die Diskussionen in der Bundesliga hält Rudi Völler derweil für "völlig überhitzt". Es sei "legitim", sagte er, "dass die großen Vereine immer überlegen, wie sie mehr Geld verdienen können", allerdings könne er "die Hysterie" nicht verstehen: "Ich war immer im Bilde und weiß, dass es keine Bundesliga ohne die Bayern und Dortmund geben wird." Die Bayern würden "nie auf die Idee kommen", die Bundesliga zu verlassen, glaubt auch Schalkes Manager Christian Heidel.

Watzke betont: "Ist überhaupt kein Thema"

Rummenigge und Watzke bestreiten nicht, dass sie von Plänen wussten, und für die Bayern, sagt ihr Vorstandschef, sei es "normal, dass man sich damit juristisch auseinandersetzt", er sehe daran auch "überhaupt keinen Skandal". Wenn eine solche "Anfrage komme, "ist es meine Aufgabe, diese zu prüfen und am Ende intern darüber zu diskutieren". Und "nicht mehr und nicht weniger ist passiert". Watzke erklärte, es sei klar, "dass wir als Borussia Dortmund auch Optionen prüfen müssen".

Bayern Münchens Chefjustiziar Michael Gerlinger bezeichnete die Pläne für eine Super League noch vor wenigen Wochen als "so weit weg wie noch nie". Watzke behauptete, dass er nicht glaube, "dass es schon sehr konkret ist", sagte aber auch: "Im Fußball halte ich alles für möglich." Entscheidend aber sei: "Ob du letztlich Champions League oder Super League spielst. Die Bundesliga darfst du niemals zur Disposition stellen, das ist unsere Tradition, das ist überhaupt kein Thema."

Tatsächlich können sich auch die anderen Bundesligisten nicht vorstellen, dass die Bayern und der BVB die Bundesliga einfach drangeben würden. Die Bayern sollten "ruhig gehen", spöttelte Manager Horst Heldt von Hannover 96: "Wenn sie feststellen, dass es doch nicht so toll ist, müssen sie in der 4. Liga wieder anfangen..."

Die Meinungen zur Debatte um die Super League:

Karl-Heinz Rummenigge (Vorstandschef Bayern München bei "Sky"): "Es ist seit Langem bekannt, dass mehrere europäische Klubs eine Anfrage zur Super League hatten. Fakt ist, dass kein europäischer Klub sich dem Thema Super League jemals genähert hat. Es ist normal, dass man sich damit juristisch auseinandersetzt. Ich sehe daran überhaupt keinen Skandal. Wenn so eine Anfrage kommt, ist es meine Aufgabe, diese zu prüfen und am Ende intern darüber zu diskutieren. Nicht mehr und nicht weniger ist passiert."

Uli Hoeneß (Präsident Bayern München): "Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um etwas zu sagen. Das ist eine Falschmeldung."

Hans-Joachim Watzke (Geschäftsführer Borussia Dortmund): "Borussia Dortmund wird für keinen Wettbewerb dieses Planeten die Bundesliga verlassen. Die Bundesliga ist deutsches Kulturgut, da bin ich Traditionalist. Das steht über allem. Wir sind gerne in der Bundesliga, wir leben die Bundesliga, aber wir müssen auch das Gefühl haben, dass man uns respektiert."

Rudi Völler (Sport-Geschäftsführer Bayer Leverkusen): "Ich verstehe die Hysterie nicht. Ich war immer im Bilde und weiß, dass es keine Bundesliga ohne die Bayern und Dortmund geben wird. Dass die großen Vereine immer überlegen, wie sie mehr Geld verdienen können, ist legitim. Aber in Spanien will keiner eine Liga ohne Real oder Barcelona und in Italien keiner eine Liga ohne Juventus oder Milan. Die AS Rom würde nie und nimmer auf ein Derby gegen Lazio verzichten. Von daher sind die Diskussionen völlig überhitzt."

Thomas Müller (Bayern München): "Ich bin mit der Bundesliga groß geworden. Und da hängt das Herz dran."

Peter Fischer (Präsident Eintracht Frankfurt): "Das Thema gibt es seit sechs Jahren, so ein System wird aber nie funktionieren und bleibt eine Luftnummer. Ich bin mir vollkommen sicher, dass es eine Super League nie geben wird."

Horst Heldt (Manager Hannover 96): "Wenn die Bayern meinen, sie müssen die Bundesliga verlassen, sollen sie es machen. Wenn sie feststellen, dass es doch nicht so toll ist, müssen sie in der 4. Liga wieder anfangen."

Christian Heidel (Sportvorstand Schalke 04): "Fußball in Deutschland lebt in allererster Linie noch vor der Champions League von der Bundesliga. Ich glaube, die Bayern würden nie auf die Idee kommen, sich aus der Bundesliga zu verabschieden. Es ist nicht das, was ihre Fans sehen wollen."

Fritz Keller (Präsident SC Freiburg): "Die Bundesliga ist eine der wertvollsten Ligen, die wir haben. Diese Nähe und die Derbys, die wir haben, sind durch nichts zu ersetzen."

Wolfgang Holzhäuser (Ex-Geschäftsführer von Bayer Leverkusen im "Deutschlandfunk"): "Um was zu bewegen, muss man leider mit gewissen Dingen drohen. Ich glaube aber nicht, dass Bayern auf die Idee kommen könnte, das Brot-und-Butter-Geschäft Bundesliga zu verlassen."