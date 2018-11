1. FC Heidenheim setzt Heimserie gegen Aue fort

Denis Thomalla erzielte das Tor des Tages für Heidenheim

Der 1. FC Heidenheim hat in der 2. Fußball-Bundesliga den Anschluss zu den Aufstiegsrängen hergestellt. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt siegte gegen Erzgebirge Aue dank eines Treffers von Denis Thomalla (54.) 1:0 (0:0) und liegt vorerst nur zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz.

Aue, dass nach einer Gelb-Roten Karte gegen Fabian Kalig (89.) die Schlussphase in Unterzahl bestreiten musste, verpasste den Sprung ins Tabellenmittelfeld, hat allerdings weiter ein kleines Polster auf die Abstiegszone.

In einer niveauarmen ersten Halbzeit vor 10.300 Zuschauern hatte Aues Torwart Martin Männel unfreiwillig für die größte Tormöglichkeit gesorgt.

Einen von Kolja Pusch (31.) zentral aufs Tor gebrachten Freistoß ließ der Keeper durch die Finger gleiten und konnte den Ball letztlich nur mit viel Mühe zur Ecke klären. In der Folge intensivierte Heidenheim seine Offensivbemühungen, Zwingendes sprang dabei jedoch nicht heraus.

Nach dem Seitenwechsel brachte Thomalla die Gäste nach kluger Vorarbeit von Kapitän Marc Schnatterer dann verdient in Führung. Die Heidenheimer, die unter der Woche durch ein 3:0 gegen den Ligarivalen SV Sandhausen das Achtelfinale des DFB-Pokals erreicht hatten, blieben auch in der Folge die spielbestimmende Mannschaft, verpassten jedoch eine Vorentscheidung. Schnatterer traf in der 90. Minute noch das Aluminium.