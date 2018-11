Pokal-Achtelfinale: Bayern in Berlin - BVB gegen Werder!

Der DFB-Pokal: Auf diese Trophäe haben es die 16 Teams abgesehen

Das Pokalfinale im eigenen Stadion führt für Hertha BSC nur über den FC Bayern. Das Team von Trainer Pál Dárdai trifft im Achtelfinale auf das vermeintlich schwierigste Los. Die Hauptstädter empfangen Anfang Februar den deutschen Rekordmeister und -Pokalsieger. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

In einem Westderby trifft Vizemeister Schalke 04 auf Aufsteiger Fortuna Düsseldorf. Zudem kommt es zum Traditionsduell zwischen Bundesliga-Absteiger Hamburger SV und Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg.

Erstligist Bayer Leverkusen gastiert ebenfalls bei einem Zweitligisten, dem 1. FC Heidenheim. Borussia Dortmund muss sich mit Werder Bremen auseinandersetzen, in einem weiteren Erstligaduell treffen RB Leipzig und der VfL Wolfsburg aufeinander.

Ausgelost wurden die acht Begegnungen von Serdal Celebi vom FC St. Pauli, der im September als erster Blindenfußballer mit seinem Treffer im Finale um die deutsche Meisterschaft die Wahl zum Tor des Monats gewonnen hatte. Ziehungsleiter bei der Auslosung war Frauen-Bundestrainer und HSV-Legende Horst Hrubesch.

Die Achtelfinal-Begegnungen werden am 5. und 6. Februar kommenden Jahres ausgetragen. An beiden Tagen werden jeweils zwei Partien um 18:30 Uhr und zwei Spiele um 20:45 Uhr ausgetragen. Das Pokal-Finale in Berlin findet am 25. Mai 2019 statt. Titelverteidiger Eintracht Frankfurt war bereits in der ersten Runde gescheitert.

Der Liveticker zur Achtelfinal-Auslosung zum Nachlesen

+++ Die Reaktionen auf die Auslosung +++

"Irgendeiner muss ja in jeder Runde gegen die Bayern spielen", twitterte Hertha-Coach Pál Dárdai kurz nach der Auslosung: "Und wir sind sehr froh über ein volles Olympiastadion."

BVB-Stadionsprecher Norbert Dickel, selbst bei der Auslosung im Studio anwesend, ist vor allem über das Heimspiel glücklich. Der ehemalige Stürmer von Borussia Dortmund hat derweil gute Erinnerungen an den Gegner aus Bremen. Im Pokalfinale von 1988/89 erzielte Dickel einen Doppelpack, der BVB gewann am Ende mit 4:1.

HSV-Vorstand Ralf Becker freut sich derweil auf das Heimspiel gegen den Club: "Im Februar wollen wir trotz der Schwere der Aufgabe alles dafür tun, um ins Viertelfinale einzuziehen."

+++ Die Spiele im Achtelfinale +++

Hamburger SV - 1. FC Nürnberg

1. FC Heidenheim - Bayer Leverkusen

FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf

Holstein Kiel - FC Augsburg

Hertha BSC - FC Bayern

MSV Duisburg - SC Paderborn

Borussia Dortmund - Werder Bremen

RB Leipzig - VfL Wolfsburg

+++ Es geht los! +++

Ausgerechnet den HSV zieht Pauli-Spieler Celebi als erstes Team. Und dann geht es auch noch gegen den 1. FC Nürnberg, das Team, dem der Blindenfußballer besonders die Daumen drückt!

+++ BVB-Legende Dickel schaut zu +++

Norbert Dickel, lebende Legende und Stadionsprecher des BVB, ist ebenfalls im Studio und schaut zu. Sein Wunsch: "Hauptsache nicht Bayern!" Ob dieser in Erfüllung gehen wird?

+++ Die "Losfee" Serdal Celebi +++

Mit seinem Traumtor für den FC St. Pauli hat der Blindenfußballer Serdal Celebi für Furore gesorgt und das "Tor des Monats" erzielt. Nun zieht er die Kugeln für die verbleibenden Mannschaften im DFB-Pokal.

+++ Der Pokal kommt ins Studio +++

Horst Hrubesch trägt den DFB-Pokal ins "Sportschau"-Studio. "Den Pokal habe ich nie gewonnen", erklärt der 67-Jährige, der sich zum Jahresende endgültig aus dem Fußball-Geschäft treten wird. Noch betreut Hrubesch die deutsche Frauen-Nationalmannschaft.

+++ Wunschlose? Gibt es nicht! +++

Wunschlos? Das gibt es für Bayer Leverkusen nicht! Nach dem mehr als überzeugenden 5:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach in der 2. Runde nimmt die Werkself jeden Gegner. Mit diesem Selbstbewusstsein auf Seiten des Teams von Heiko Herrlich wird es im Achtelfinale für jede Mannschaft schwer werden.

+++ Der Weg der Favoriten +++

Der Titelverteidiger Eintracht Frankfurt hat sich längst aus dem Wettbewerb verabschiedet. Dennoch sind die großen Favoriten, Bayern München und Borussia Dortmund, noch mit von der Partie. Der Vorjahres-Finalist aus München bekam es in der 2. Runde mit dem SV Rödinghausen zu tun. Nur mit Mühe (2:1) gelang ein Weiterkommen.

Die Dortmunder Borussia musste gegen Zweitligist Union Berlin gar in die Verlängerung! Kapitän Marco Reus erzielte kurz vor Schluss den Siegtreffer per Elfmeter.

"Druck habe ich beim Elfmeter nicht verspürt. Du musst dir sicher sein, wohin du schießt. Alles andere musst du ausblenden. Ich weiß vorher, wohin ich schieße", sagte Reus nach seinem sicher verwandelten Last-Minute-Elfmeter.

+++ Die Kugeln liegen bereit +++

Alles ist vorbereitet, die Kugeln liegen bereit! Ab 18 Uhr wissen wir, wer im Achtelfinale des DFB-Pokals aufeinander trifft.

+++ Wer ist noch dabei? +++

Krasse Überraschungen wird es im Achtelfinale wohl nicht mehr geben, da sich nur noch Erst- und Zweitligisten im Lostopf befinden. Die qualifizierten Teams im Überblick:

Bundesliga:

Bayern München

Borussia Dortmund

FC Schalke 04

Fortuna Düsseldorf

VfL Wolfsburg

Hertha BSC

FC Augsburg

1. FC Nürnberg

Werder Bremen

RB Leipzig

Bayer 04 Leverkusen

2. Bundesliga:

Hamburger SV

MSV Duisburg

SC Paderborn

1. FC Heidenheim

Holstein Kiel

+++ Wann wird gespielt? +++

Gespielt wird erst am 5. und 6. Februar 2019. Dann werden zwei Partien um 18:30 Uhr und zwei weitere um 20:45 Uhr stattfinden. Das Finale steigt schließlich am 25. Mai im Berliner Olympiastadion.

+++ Herzlich willkommen +++Ab 18 Uhr zieht Serdal Celebi, Blindenfußballer beim FC St. Pauli, die Kugeln und wird dabei von Horst Hrubesch unterstützt.