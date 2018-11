Medien: Bayern verhandelt im Winter mit Arsenal-Star

Der Vertrag von Aaron Ramsey beim FC Arsenal läuft im Sommer aus

Beim FC Arsenal gehört Aaron Ramsey seit Jahren zum festen Inventar. Doch der Waliser wird den englischen Spitzenklub im Sommer verlassen. Offenbar will Fußball-Bundesligist Bayern München zuschlagen und sich gegen namhafte Konkurrenz durchsetzen.

Der FC Bayern hege konkrete Pläne, den Mittelfeldspieler im Winter zu kontaktieren, berichtet "Sunday Express". Ramsey könnte daher zur neuen Saison in die Bundesliga wechseln.

Da der Vertrag des 27-Jährigen im Sommer ausläuft, muss der FC Arsenal gemäß den Statuten im letzten Vertrags-Halbjahr nicht über die Verhandlungen informiert werden. Letztlich könnte sich Ramsey ablösefrei einem neuen Klub anschließen.

Neben dem FC Bayern sollen auch Manchester United, FC Chelsea und FC Liverpool am 60-fachen Nationalspieler interessiert sein.

Das Premier-League-Trio habe dem Bericht zufolge jedoch einen entscheidenden Nachteil im Werben um den Gunners-Star: Sie müssten den FC Arsenal, anders als der FC Bayern, über Verhandlungen in Kenntnis setzen. Grund ist laut "Sunday Express", dass die Regelung nur für ausländische Klubs gilt.

Ramsey stand in der laufenden Premier-League-Saison für die Gunners sechsmal in der Start-Elf, fünf weitere Male wurde er eingewechselt. Insgesamt blickt der zentrale Mittelfeldspieler auf Erfahrung aus 376 Pflichtspieleinsätzen zurück. Sein erstes Spiel für den FC Arsenal machte Ramsey am 13.08.2008. Damals siegten die Londoner in der Qualifikation für die Champions League gegen den FC Twente mit 2:0.