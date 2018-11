Atleti-Star Griezmann liebäugelt mit Bundesliga-Wechsel

Antoine Griezmann (r.) trifft am Dienstag erneut auf den BVB

Antoine Griezmann begann seine Fußball-Karriere einst beim spanischen Klub Real Sociedad aus San Sebastián. Seit 2014 stürmt er für Atlético Madrid. Doch nun liebäugelt der Weltmeister mit einem Wechsel in die Bundesliga.

Vor dem Rückspiel gegen den BVB in der Champions League am Dienstag (21:00 Uhr) lobte der Weltmeister die höchste deutsche Spielklasse in höchsten Tönen. Die Bundesliga sei "eine sehr offensive Liga, in der viel angegriffen wird", erklärte Antoine Griezmann im Interview mit dem "kicker": "Ich glaube, Borussia Dortmund spiegelt da ganz gut die Liga wider."

Das deutsche Oberhaus sei grundsätzlich "sehr attraktiv", so der Franzose weiter: "Es wird Angriffsfußball gespielt, es fallen viele Tore, wie wir neulich in Dortmund sehen mussten." Am dritten Spieltag der Champions League gewann der Revierklub mit 4:0 gegen die Madrilenen.

Aus diesem Grund wolle Griezmann auch einen Wechsel nach Deutschland nicht grundsätzlich ausschließen. "Das könnte sein", so der 27-Jährige, der jedoch direkt hinterherschob: "Aber ich fühle mich hier sehr wohl bei Atlético."

Griezmann: Bundesliga folgt auf Primera Divisón

Erst vor wenigen Monaten schlug der Angreifer einen Wechsel zum FC Barcelona aus. Gleichzeitig verlängerte er seinen Vertrag bei den "Rojiblancos" bis 2023. Darin soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 200 Millionen Euro verankert sein. "Wir haben hier ein schönes Projekt, mit dem ich mich zu 100 Prozent identifiziere. Ich will dem Klub helfen zu wachsen, wie er mir hilft zu wachsen. Und wir wollen Historisches schaffen."

Außerdem sehe er die spanische Liga im internationalen Vergleich "auf Platz eins", dicht gefolgt von der Bundesliga und der englischen Premier League. Die Premier League sei "populärer" und werde "weltweit am meisten angeschaut", die Bundesliga stehe in dieser Hinsicht "etwas im Schatten, man spricht weniger über sie". Dennoch: "Was Talente und die Mannschaften anbetrifft, nehmen sich diese beiden Ligen nicht viel."

Mit Atlético gewann Antoine Griezmann bisher den spanischen Superpokal (2014/15), die Europa League (2017/18) sowie den UEFA Supercup (2018/19). In 425 Klubpflichtspielen erzielte der Linksfuß bislang 169 Tore.