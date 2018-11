Bayern-Abschied? Klubs zeigen Interesse an Müller

Thomas Müller spielt beim FC Bayern aktuell eine unglückliche Rolle

Thomas Müller steht in diesen Tagen wie kaum ein Zweiter für die Krise des FC Bayern. Das einstige Aushängeschild des Bundesliga-Rekordmeisters spielt nur noch eine Nebenrolle. Ist ein Abschied aus München eine Option? Zumindest ausgeschlossen ist diese Variante offenbar nicht.

Dass die Frau von Thomas Müller zuletzt größere Schlagzeilen produzierte als der Nationalspieler, sagt einiges über den Status quo des Münchner Urgesteins aus. Unter Niko Kovac ist Müller längst zur Teilzeitkraft degradiert worden. Seit dem 5. Spieltag stand der 29-Jährige in der Liga nicht mehr über 90 Minuten auf dem Platz, seine letzte Torbeteiligung datiert gar vom 2. Spieltag.

Noch vor einem Jahr wäre ein Wechsel des "Raumdeuters" undenkbar gewesen. Müller selbst sagte zwar, man könne "schwer drei, vier Jahre in die Zukunft blicken" und "man weiß nie, was in den nächsten Jahren passiert", ein Abschied aus München schien trotzdem ausgeschlossen.

Ob das auch für die Zukunft gilt, ist nach den ersten Wochen der Saison durchaus fraglich. Laut "kicker" werden an der Säbener Straße "immer wieder Interessensbekundungen" hinterlegt. Konkrete Abwerbeversuche gebe es aktuell jedoch nicht, schreibt das Fachmagazin.

Der Vertrag des ehemals "Unantastbaren", dem unter anderem Stefan Effenberg schon vor Wochen "eine komplizierte Saison" prognostizierte, läuft noch bis zum Sommer 2021. Ob Müller tatsächlich so lange in München bleibt, steht in den Sternen. Probleme, einen neuen Klub zu finden, wird der ehemalige Weltmeister nicht haben - Durststrecke hin oder her.