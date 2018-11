Medien: James' Zukunft in München hängt an Kovac-Verbleib

Hat James Rodríguez unter Niko Kovac eine Zukunft beim FC Bayern?

Die Frage, ob James Rodríguez über das Saisonende hinaus beim FC Bayern bleibt, können im Sommer 2019 nur die Münchner und 42 Millionen Euro Ablöse beantworten. Laut spanischen Medien hängt die Zukunft des Kolumbianers beim deutschen Fußball-Rekordmeister allerdings unmittelbar mit der Zukunft von Niko Kovac zusammen.

Wie das spekulierfreudige spanische Sport-Portal "OKDiario" mutmaßt, denkt Real Madrid insgeheim über eine vorzeitige Rückholaktion des Kolumbianers nach. Demnach hoffen die Königlichen, James bereits in der Winter-Transferperiode und damit ein halbes Jahr vor Ende der offiziellen Leihe zurückholen zu können.

Erfolgschancen rechnet sich der kriselnde spanische Rekordmeister vor allem dank Niko Kovac aus. Hält der FC Bayern am Kroaten fest, wird Real einen Versuch bei James starten, orakelt "OKDiario". Trennen sich die Münchner dagegen von ihrem Trainer, sieht Real Madrid kaum Chancen, den Mittelfeldspieler zurück ins Bernabéu zu locken.

Der Kolumbianer sei unzufrieden mit seinen unregelmäßigen Einsätzen, heißt es. Gleichzeitig sei auch Kovac kein großer James-Fan. Der Coach hat den FCB-Bossen angeblich bereits die Empfehlung gegeben, den Nationalspieler im Sommer nicht zu verpflichten.

Fakt ist einzig und allein: Der 27-Jährige ist noch bis zum Saisonende fest an den FC Bayern gebunden. Anschließend können die Münchner eine fix vereinbarte Kaufoption in Höhe von 42 Millionen Euro ziehen und James von Real Madrid verpflichten. Im Poker um den Ballkünstler hat der Rekordmeister also alle Trümpfe in der Hand.