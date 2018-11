Medien: Barca-Reservist vor Winterwechsel zum FC Bayern

Wechselt Malcom zum FC Bayern?

In einer wahren Transfer-Posse sicherte sich der spanische Fußball-Riese FC Barcelona im Sommer die Dienste des brasilianischen Talents Malcom, kein halbes Jahr scheint sicher, dass der Ärger sich nicht gelohnt hat. Der FC Bayern könnte profitieren.

Angeblich soll sich Bayern-Star James Rodríguez dafür stark machen, dass die Münchner ihre Fühler im Winter nach dem 21-Jährigen ausstrecken. Das berichtet "Don Balon".

Ein Transfer des Flügelstürmer zum deutschen Rekordmeister wurde bereits im Sommer heiß diskutiert, am Ende machte jedoch Barca das Rennen.

In Barcelona kann Malcom, der sich 2017/18 mit zwölf Toren in 35 Ligaspielen für Girondins Bordeaux in den Fokus spielte, die in ihn gesetzten Erwartungen jedoch nicht erfüllen. Lediglich drei Einsätze stehen bislang zu Buche, Meist findet sich der Südamerikaner auf der Tribüne wieder.

James soll jedoch sicher sein, dass der Brasilianer perfekt zum Spiel der Bayern passe und in München seine Stärken ausspielen können würde. Dem Bericht zufolge ist auch Malcom nicht abgeneigt, sich dem deutschen Branchenprimus anzuschließen.

FC Bayern müsste wohl tief in die Taschen greifen

Der kolportierte Rückhalt von James wird von "Don Balon" als besonderes Schmankerl angeführt. Bei Barca vermisst Malcom die Unterstützung der Stars hingegen. Barca-Leitfigur Lionel Messi ist demnach kein Fan des Linksfußes.

Ein Kauf von Malcom dürfte jedoch kein billiges Vorhaben für die Bayern werden. Immerhin überwies Barcelona vor der Saison 41 Millionen Euro für den Youngster nach Frankreich. Der Vertrag des Rechtsaußen endet erst im Sommer 2023.

"Malcom ist ein Spieler, der auf beiden Flügeln spielen kann, für uns ist er ein Schlüsselspieler", unterstrich Barca-Sportdirektor Éric Abidal unlängst den Wert seines Schützlings.

Laut "Sport" soll der englische Top-Klub Tottenham Hotspur bereits mit einer Offerte über 50 Millionen Euro abgeblitzt sein. Machen die Münchner allerdings ernst und Malcom bleibt in Katalonien weiterhin nur Tribünengast, ist nicht auszuschließen, dass es zum Transfer kommt. Zumal beim FC Bayern auf den Flügeln in naher Zukunft Handlungsbedarf besteht.