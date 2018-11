Sturm Graz trennt sich von Trainer Heiko Vogel

Heiko Vogels Amtszeit als Sturm-Trainer ist vorbei

Die Ära von Heiko Vogel als Trainer von Sturm Graz ist nach nur zehn Monaten zu Ende. Der Deutsche muss nach dem mageren 1:1 zu Hause gegen Aufsteiger Wacker Innsbruck gehen.

Nächster Trainerwechsel in der österreichischen Bundesliga: Heiko Vogel wurde von Sturm Graz freigestellt, das gab der Klub Montagmittag bekannt. Bereits am Samstag, nach dem 1:1 im Meisterschaftsspiel gegen Wacker Innsbruck, hatte Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl eine Krisensitzung der Vereinsbosse angekündigt. Nun wurden die Konsequenzen gezogen.

"Da die zuletzt großteils guten Leistungen nicht im Einklang mit den erreichten Resultaten stehen, befanden wir uns nach dem Innsbruck-Spiel vor einer außerordentlich schwierigen Entscheidung. Final haben wir uns aus mehreren Gründen dazu entschlossen eine Veränderung auf der Trainerposition vorzunehmen", erläuterte Kreissl.

Man wollte durch die Beurlaubung Vogels auch "aus der Situation von Ultimatumsspielen" herauskommen. Die Serie von nur einem Sieg aus zuletzt 14 Pflichtspielen hat Vogel letztlich den Job gekostet. Dennoch hielt Präsident Christian Jauk fest: "Als einer der wenigen Trainer, der einen Pokal mit dem SK Sturm in die Luft stemmen konnte, wird Heiko einen Fixplatz in der Sturm-Geschichte haben."

Heiko Vogel: "Vizemeistertitel und Cupsieg bleiben unvergesslich"

Der Ex-Coach nahm die Entscheidung gefasst auf: "Ich möchte mich bei der gesamten Sturm-Familie für die vergangenen elf Monate bedanken. Die Fans haben uns in dieser Zeit in erfolgreichen und weniger erfreulichen Momenten frenetisch nach vorne gepeitscht. Der Vizemeistertitel und vor allem der Cupsieg in Klagenfurt vor 27.000 großteils Sturm-Fans bleibt unvergesslich. Ich wünsche den Schwarz-Weißen viel Erfolg für die Zukunft", wurde der 42-jährige Deutsche zitiert.

Trainer Heiko #Vogel ist mit sofortiger Wirkung vom Dienst freigestellt.



Danke für viele unvergessliche Momente, Heiko! ⚫️⚪️👊🏻#sturmgraz #inundaut https://t.co/HfNsgFskxs — SK Sturm Graz (@SKSturm) 5. November 2018

Die kommenden Trainingseinheiten werden laut Klubmeldung interimistisch von Günther Neukirchner und Joachim Standfest geleitet werden. Als Nachfolgekandidat für Vogel wurde zuletzt Ex-Wiener-Neustadt-Coach Roman Mählich gehandelt.

red