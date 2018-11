Neustädter und Rausch für russisches Team nominiert

Im Team der russischen Nationalmannschaft: Roman Neustädter

Russlands Fußball-Nationaltrainer Stanislav Cherchesov hat für das Testspiel gegen Deutschland auch die beiden eingebürgerten Deutschen Roman Neustädter und Konstantin Rausch nominiert.

Das teilte der russische Fußballverband mit. Cherchesov gab sein 26-köpfiges Aufgebot bekannt, mit dem er in Spiele gegen die deutsche Nationalelf am 15. November in Leipzig und gegen Schweden am 20. November gehen will.

Die Verteidiger Neustädter und Rausch, die beide russlanddeutscher Herkunft sind, waren für die Weltmeisterschaft in Russland in diesem Jahr nicht nominiert worden. Sie hatten in der Hoffnung auf Einsätze in der Sbornaja die russische Staatsbürgerschaft angenommen.

Auch der Zenit-Stürmer Artem Dzyuba und die Mittelfeldspieler Alexey und Anton Miranchuk von Lokomotive Moskau gehören zum Kader. Sie spielten bereits bei der Heim-WM. Zu den Nominierten gehört auch der Mittelfeldspieler Denis Sheryshev vom spanischen Klub Valencia. Er war zuletzt von einem Doping-Verdacht entlastet worden.

Mit einem Sieg gegen Schweden in der Nations League B könnte die russische Elf in die höchste Liga A aufsteigen.