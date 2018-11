Topspiel: Matthäus setzt auf die Bayern

Lothar Matthäus freut sich auf den Bundesliga-Knaller am Samstag

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus blickt mit freudiger Erwartung dem Gipfeltreffen in der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München (Samstag ab 18:30 Uhr) entgegen.

Der heutige TV-Experte zeigte sich optimistisch, dass der Rekordmeister aus München trotz der jüngsten Formschwankungen beim zuletzt überragenden BVB dominieren kann: "Dieses Spiel kommt für die Bayern genau zum richtigen Zeitpunkt. Ein Sieg und allen Bayern-Fans wäre wieder ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Ein Lächeln, das ich vor allem bei Niko Kovac vermisse", so Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne.

Gerade in den Phasen, in denen es beim FC Bayern zuvor nicht allzu gut lief, sei ihm immer eine große Trotzreaktion zuzutrauen, wie der Weltmeister-Kapitän von 1990 betonte: "Das Duell am Samstag ist die große Chance für meinen Ex-Klub, ein fußballerisches Machtwort zu sprechen und alle berechtigten Kritiken verstummen zu lassen. Die Spieler werden ganz anders auftreten als gegen Freiburg, Augsburg oder Berlin. Wenn sie jetzt nicht an der Ehre gepackt sind, wann dann?"

Dem in die Kritik geratenen Cheftrainer Niko Kovac stärkte Matthäus darüberhinaus den Rücken: "Ich glaube, dass Niko seine Mannschaft noch nicht verloren hat. Wenn er wieder die richtige Ansprache findet, dann kann er das Ruder noch rumreißen."

Bayern werden "ihren Stolz auspacken wollen"

Kritischere Worte hatte der 150-fache Nationalspieler für Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Für Matthäus' Geschmack fehlen klare Worte des Funktionärs in Richtung Coach Kovac, um den Kroaten aus der öffentlichen Schusslinie zu nehmen.

"Brazzo ist kein Anfänger mehr. Er macht den Job seit über einem Jahr. Er sollte spüren, wann es an der Zeit ist, Niko auch öffentlich den Rücken zu stärken", so Matthäus, der sich überzeugt davon zeigte, dass die Bayern in Dortmund "ihren Stolz auspacken wollen".