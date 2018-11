Leon Bailey bestätigt Interesse aus der Premier League

Leon Bailey von Bayer Leverkusen ist auf der Insel begehrt

In der vergangenen Saison war Leon Bailey einer der Shootingstars der Fußball-Bundesliga. Mit neun Toren und sechs Vorlagen schoss der Jamaikaner Bayer Leverkusen in die Europa League.

Seitdem ranken sich hartnäckige Wechselgerüchte um den 21-Jährigen, dessen Vertrag noch bis 2023 läuft. Gegenüber "Four Four Two" befeuerte der Außenstürmer die Spekulationen nun selbst: "Chelsea ist an mir interessiert, seit ich 14 oder 15 war. Aber als junger Spieler willst du auf einem normalen Level starten und nicht nur wegen eines großen Namens wechseln."

So kam Bailey im Januar 2017 vom belgischen Erstligisten KRC Genk zu Bayer 04. "Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool – viele Vereine waren damals interessiert", blickte der Linksfuß zurück.

In der aktuellen Spielzeit läuft es für Bailey indes noch nicht rund. Nach 14 Pflichtspielen steht der Tempodribbler erst bei einem Tor. Zuletzt setzte ihn Trainer Heiko Herrlich oft nur als Joker ein.

Trotzdem beteuert Bailey, bei der Werkself glücklich zu sein: "Ich glaube, dass es der richtige Zeitpunkt war, um nach Leverkusen zu kommen. Es ist ein fantastischer Klub mit einer großen Historie. Viele tolle Spieler haben dort schon gespielt."