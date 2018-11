Bosniens Kader mit Džeko und Pjanić

Edin Dzeko führt Bosnien-Team an

Der Kader der bosnischen Nationalmannschaft für das Nations-League-Spiel am 15. November in Wien gegen Österreich und das Testmatch drei Tage später in Las Palmas gegen Spanien wird von den beiden Top-Stars Edin Džeko (AS Roma) und Miralem Pjanić (Juventus) angeführt.

Kein Platz im 24-Mann-Aufgebot war für Smail Prevljak, dessen Salzburger Clubkollege Darko Todorovic ist verletzt.

Dafür holte Teamchef Robert Prosinečki wieder Ermin Bičakčić (Hoffenheim) und Ognjen Vranjes (Anderlecht) in den Kader. Dieses Duo hatte beim 1:0 der Bosnier gegen das ÖFB-Team vor zwei Monaten in Zenica verletzungsbedingt gefehlt.

Die Bosnier führen die Gruppe 3 der Nations-League-Liga B mit neun Punkten aus drei Partien an. Ihnen reicht im Happel-Stadion bereits ein Unentschieden oder eine Niederlage mit einem Tor Unterschied und eigenem Treffer zu Platz eins.

Kader Bosnien-Herzegowina vor dem Nations-League-Spiel gegen Österreich (15. November, Wien) und dem Testspiel gegen Spanien (18. November, Las Palmas):

Tor: Asmir Begovic (Bournemouth), Ibrahim Sehic (Erzurumspor), Vedran Kjosevski (FK Zeljeznicar)

Abwehr: Ognjen Vranjes (Anderlecht), Toni Sunjic (Dynamo Moskau), Ervin Zukanovic (Genoa), Ermin Bicakcic (Hoffenheim), Eldar Civic (Sparta Prag), Bojan Nastic (KRC Genk)

Mittelfeld: Miralem Pjanic (Juventus Turin), Edin Visca (Istanbul Basaksehir), Muhamed Besic (Middlesbrough), Haris Duljevic (Dynamo Dresden), Gojko Cimirot (Standard Lüttich), Elvis Saric (Suwon Bluewings), Goran Zakaric (Partizan Belgrad), Sanjin Prcic (Levante), Rade Krunic (Empoli), Deni Milosevic (Konyaspor), Amer Gojak (Dinamo Zagreb)

Angriff: Edin Dzeko (AS Roma), Kenan Kodro (FC Kopenhagen), Riad Bajic (Istanbul Basaksehir), Ermedin Demirovic (Sochaux)