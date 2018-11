Rafael van der Vaart hadert mit Wechsel zum HSV

Rafael van der Vaart sieht seinen zweiten Wechsel zum HSV kritisch

Am vergangenen Montag gab Ex-HSV-Star Rafael van der Vaart sein Karriereende bekannt. Nur einen Tag danach ließ der Niederländer seine Laufbahn in einem Interview Revue passieren - und sprach über seine Schwierigkeiten mit dem Fußball-Zweitligisten Hamburger SV. Gleich zweimal stand der Mittelfeldspieler beim Nordklub unter Vertrag.

Vor seinem ersten Transfer nach Hamburg im Jahr 2005 war sich van der Vaart äußerst unsicher, ob er von Ajax Amsterdam an die Elbe wechseln sollte. "Ich kann mich erinnern, dass ich nicht wirklich begeistert war, als sie zum ersten Mal angefragt haben", gestand van der Vaart im Interview mit "FourFourTwo".

Als der damals 22-Jährige aber nach Hamburg reiste, überzeugte ihn der Verein. "Der Empfang war unglaublich. Ich habe mit Trainer Thomas Doll und den Managern Bernd Hoffmann und Dietmar Beiersdorfer gesprochen, ihre Vision war beeindruckend", schwärmt der Niederländer noch heute. Nach dem Treffen sei ihm bald klar gewesen, dass er zum HSV wechseln wolle.

Während der Offensivmann in seinen ersten drei Jahren beim HSV mit dem Klub im Europapokal spielte, stand sein zweiter Vertrag in der Hansestadt unter einem anderen Stern. Van der Vaart wechselte im Sommer 2012 mit großen Hoffnungen von Tottenham Hotspur erneut zum HSV, der nun aber gegen den Abstieg spielte. Mit dem Wechsel hadert der 35-Jährige noch heute.

"Ich hätte Tottenham nicht verlassen sollen, obwohl es immer einfach ist, sowas im Nachhinein zu sagen", erklärte van der Vaart. "Ich hatte ein paar tolle Momente bei meiner zweiten Zeit in Hamburg, aber dass wir dann in der zweiten und dritten Saison in der Relegation gespielt haben, war nicht gut."

Van der Vaart war vom HSV "enttäuscht"

Schon seine Ankunft im Sommer 2012 ernüchterte den Offensiv-Star. "Um ehrlich zu sein war ich von der Qualität der Mannschaft enttäuscht, nachdem ich von so einer guten Mannschaft wie den Spurs kam. Aber wir haben es vom Tabellenkeller bis Platz sieben geschafft, das war eine große Leistung."

Nach seiner Zeit bei Tottenham knüpfte van der Vaart, der immerhin auch für Real Madrid gespielt hatte, nicht mehr an alte Leistungen an. Vom HSV wechselte er 2015 zu Betis Sevilla und von dort zum FC Midtjylland nach Dänemark.

Seine Karriere beendete van der Vaart nun nach wenigen Monaten beim Esbjerg fB.