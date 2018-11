ÖFB-Kader wieder mit Baumgartlinger

Kapitän Baumgartlinger ist wieder fit

Kapitän Julian Baumgartlinger gibt in den Nations-League-Spielen am 15. November in Wien gegen Bosnien-Herzegowina und am 18. November in Belfast gegen Nordirland sein Comeback in der österreichischen Nationalmannschaft. Der Leverkusen-Profi hatte die vergangenen vier Ländermatches wegen einer Knieverletzung versäumt. Sebastian Prödl fehlt hingegen wegen einer Muskelblessur.

Dafür scheint im von Teamchef Franco Foda am Dienstag bekannt gegebenen Kader Leipzig-Legionär Konrad Laimer auf, der so wie Xaver Schlager für das U21-EM-Play-off gegen Griechenland spielberechtigt wäre. Der im vergangenen Lehrgang nachnominierte Marc Janko (Lugano) steht auf der Abrufliste.

Arnautović topfit

Marko Arnautović, der Baumgartlinger als Kapitän vertreten hatte, ist wieder topfit. Zuletzt hatte ihm ja eine Knieverletzung etwas zu schaffen gemacht. "Ich glaube, er freut sich auf das Nationalteam und ich hoffe, dass er wieder trifft", so Foda, der in regelmäßigem Austausch mit Arnautović ist.

Der Kader im Detail:

Tor: Heinz LINDNER (Grasshopper Club Zürich/CH; 22 Länderspiele), Cican STANKOVIC (FC Red Bull Salzburg; 0); Richard STREBINGER (SK Rapid; 1)

Verteidigung: David ALABA (FC Bayern München/GER; 65/13 Tore), Aleksandar DRAGOVIC (Bayer 04 Leverkusen/GER; 68/1), Martin HINTEREGGER (FC Augsburg/GER; 35/3), Stefan LAINER (FC Red Bull Salzburg; 10/0), Andreas ULMER (FC Red Bull Salzburg; 8/0), Kevin WIMMER (Hannover 96/GER; 9/0)

Mittelfeld: Julian BAUMGARTLINGER (Bayer 04 Leverkusen/GER; 64/1), Florian GRILLITSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 13/1), Stefan ILSANKER (RB Leipzig/GER; 33/0), Florian KAINZ (SV Werder Bremen/GER; 12/0), Konrad LAIMER (RB Leipzig/GER; 0), Valentino LAZARO (Hertha BSC/GER; 17/0), Marcel SABITZER (RB Leipzig/GER; 33/5), Louis SCHAUB (1. FC Köln/GER; 11/5), Xaver SCHLAGER (FC Red Bull Salzburg; 6/0), Alessandro SCHÖPF (FC Schalke 04/GER; 21/4), Peter ZULJ (SK Sturm Graz; 8/0)

Sturm: Marko ARNAUTOVIC (West Ham United/ENG; 75/20), Guido BURGSTALLER (FC Schalke 04/GER; 23/1), Michael GREGORITSCH (FC Augsburg/GER; 9/1

apa/red