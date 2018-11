Chancenlos beim BVB: Flüchtet Isak nach Spanien?

Alexander Isak könnte Borussia Dortmund im Winter verlassen

Mit großen Vorschusslorbeeren wechselte das schwedische Sturmtalent Alexander Isak im Januar 2017 von seinem Jugendverein AIK Solna zum Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Kostenpunkt: 8,5 Millionen Euro!

Zuvor hatte der Teenager als jüngster Länderspiel-Torschütze seines Heimatlandes Geschichte geschrieben. Die Presse feierte den Angreifer damals bereits als "neuen Ibrahimovic". Ein Vergleich, der aus heutiger Sicht fast schon grotesk daherkommt.

Beim BVB hat Isak in knapp zwei Jahren keinen Fuß auf den Boden bekommen. Unter vier verschiedenen Trainern gelang es dem Schweden mit eritreischen Wurzeln nicht, sich nachhaltig für Einsätze im Profiteam zu empfehlen. Schlimmer noch: Seit der Schweizer Lucien Favre in Dortmund das Sagen hat, ist der 19-Jährige endgültig aufs Abstellgleis geraten.

Kaum verwunderlich also, dass alle Seiten mit der Situation unzufrieden sind und zeitnah Veränderungen anstreben. Erste Interessenten bringen sich nun in Stellung.

Ronaldo-Klub strebt Leihgeschäft an

Glaubt man einem Bericht des Portals "Gol Digital", könnte Isak im Winter in der Primera División unterkommen. Demnach soll Aufsteiger Real Valladolid, seit September im Besitz des einstigen Weltklassestürmers Ronaldo, ein Leihgeschäft anpeilen.

Zwar würde der BVB einen Verkauf bevorzugen, dürfte aber froh sein, den frustrierten Youngster überhaupt von der Gehaltsliste streichen zu können.

Der aktuelle Tabellenneunte der spanischen Liga könnte Isak Einsätze auf Erstliga-Niveau garantieren. In Dortmund durfte der 1,90 Meter große Schlaks in den vergangenen Monaten nur noch im Reserveteam in der Regionalliga West ran. Dort traf er in acht Spielen zwei Mal ins Schwarze und bereitete zwei weitere Tore vor.