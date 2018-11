Bayern-Trainer Kovac: "Der Lolli ist ausgelutscht"

Niko Kovac und Joshua Kimmich wollen mit dem FC Bayern einen Heimsieg einfahren

Trainer Niko Kovac vom deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München spürt trotz zuletzt dürftiger Auftritte seiner Mannschaft den Rückhalt der Bosse.

"Die Unterstützung ist intern absolut da, wir tauschen uns regelmäßig aus. Ob das öffentlich gemacht werden soll oder muss, darüber kann man diskutieren", sagte Kovac vor dem Champions-League-Spiel am Mittwoch (21:00 Uhr) gegen AEK Athen.

"Es ist wie in der Familie auch: Wenn sie zusammenhält, ist es leicht, wenn nicht, geht sie auseinander", ergänzte der Coach: "Wir müssen zusehen, dass wir keine Luft ranlassen, da darf nichts dazwischenkommen. In der Geschichte gab es genug Beispiele, ob es Troja war, ob es Cäsar war. Wir müssen zusammenhalten, vom Zeugwart bis zum Trainer." Dass immer wieder Interna nach außen getragen würden, sei "nicht förderlich, sowas darf es nicht geben", betonte Kovac.

Gerüchte, einige der Topstars würden aufgrund ihrer häufigen Reservistenrolle für Unruhe sorgen, gehören für Kovac zum Geschäft: "Wir haben einen großen, qualitativ guten Kader. Jeder hat den berechtigten Anspruch, beim FC Bayern München zu spielen. Das ist das alte Hase-und-Igel-Spiel: Wer wird wann aufgestellt? Wir sollten uns nicht darauf konzentrieren: Wer hat gespielt, wer nicht? Wer ist sauer, wer nicht? Der Lolli ist ausgelutscht."

Kimmich nimmt Bayern-Coach Kovac aus der Schusslinie

Die Frage, ob diese Woche mit den Spielen gegen Athen und am Samstag in Dortmund seine letzte als Bayern-Trainer sein könnte, ließ Kovac (47) unbeantwortet. Joshua Kimmich versicherte, die Mannschaft stehe "absolut" hinter Kovac. Der Nationalspieler nahm die Kollegen in die Verantwortung: "Wir sind die, die auf dem Platz stehen, das hat überhaupt nichts mit dem Trainer zu tun."

Die Profis des Rekordmeisters müssten "auch, wenn es nicht läuft, als Bayer-München-Spieler mit Eiern auf den Platz gehen, dass man sagt: das ist Bayern München!", forderte Kimmich.

Gegen Athen nicht helfen kann Arjen Robben wegen einer Knieblockade. Fraglich ist der Einsatz von James, der Wadenprobleme hat.