Handschlag-Eklat beim FC Bayern?

Zwischen Hasan Salihamidzic und James Rodrígues (r.) soll es gekracht haben

Fußball-Bundesligist FC Bayern München findet derzeit nicht nur sportlich einfach nicht in ruhiges Fahrwasser. Nun soll es zwischen Mittelfeldstar James Rodríguez und Sportdirektor Hasan Salihamidzic zu Unstimmigkeiten gekommen sein.

Nach dem knappen 2:1-Erfolg der Bayern beim 1. FSV Mainz 05 soll James Salihamidzic den Handschlag verweigert und den Bosnier stattdessen mit den Worten: "Du bist falsch!", bedacht haben. Das berichtet die "Bild". James saß bei der Bundesliga-Partie 90 Minuten auf der Bank.

Zuletzt geisterten immer wieder Gerüchte durch die Medien, James strebe einen Abschied aus München an. Eine Rückkehr zu Real Madrid wurde ebenso ins Spiel gebracht wie ein Wechsel zu Juventus Turin oder in die englische Premier League.

FC Bayern sitzt am längeren Hebel

Das Heft des Handelns liegt allerdings einzig beim FC Bayern. Derzeit kickt James zwar noch auf Leihbasis an der Isar, überweist Bayern bis Ende Juni 2019 allerdings 42 Millionen an Real Madrid, ist der Kolumbianer bis zum Sommer 2022 an die Münchner gebunden. Sein Vertrag in Madrid endet 2021.

In 31 Ligaspielen für den FCB kommt der Torschützenkönig der WM 2014 auf zehn Tore. Unter Niko Kovac ist Rodríguez in dieser Spielzeit allerdings häufiger nur Ersatz.