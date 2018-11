Medien: Niko Kovac war auch Thema beim BVB

Niko Kovac war offenbar auch Thema beim BVB

Trainer Niko Kovac ist beim FC Bayern München nach wenigen Monaten bereits heftig umstritten - nicht nur aufgrund der suboptimalen sportlichen Ergebnisse der letzten Wochen. Vor seinem Wechsel von Eintracht Frankfurt zum deutschen Fußball-Rekordmeister soll der Kroate auch Thema bei Borussia Dortmund gewesen sein.

Einem Bericht der "Sport Bild" zufolge erkundigte sich der BVB im Rahmen seiner Trainersuche im Frühjahr in Frankfurt nach Kovac.

Die Kontakte seien allerdings lose geblieben, ernsthafte Gespräche zwischen Dortmund und dem Coach gab es nicht. Wohl auch, weil der BVB frühzeitig die Zusage seines Wunschtrainers erhielt: Lucien Favre.

Der Schweizer ist im Gegensatz zu seinem Bayern-Kollegen bei seinem neuen Klub voll eingeschlagen. Bis zur 0:2-Schlappe bei Atlético Madrid in der Champions League am Dienstag blieb der BVB in 15 Pflichtspielen unter der Regie des 61-Jährigen ungeschlagen - ein neuer Startrekord für einen Dortmunder Coach.

Kovac hingegen rangiert mit seinem Team nach zehn Spieltagen in der Bundesliga nur auf Rang drei. Fußballerisch überzeugt der FC Bayern seit Wochen nicht mehr. Zudem gibt es immer neue Enthüllungen über Differenzen zwischen den Stars und Kovac.